半島北極聖誕Staycation 遊檔案室見證貴婦風華歲月 副刊版 2020/12/18 分享： 聖誕酒店Staycation，論氣氛之傳統典雅，尖沙咀半島酒店可說風華絕代大半世紀。12月，她有個北極聖誕國度住宿禮遇，房間點綴下極光琉璃幻變，俯瞰維港的無敵窗景，可佇候夕曛晨光。下榻後，晚上還可沿海 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 越野跑鐵人黃浩聰 破紀錄完成100公里麥理浩徑 2020/12/12 越野跑鐵人黃浩聰 破紀錄完成100公里麥理浩徑 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 2020/12/11 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 2020/12/11 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 2020/12/05 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 2020/12/04 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 疫情 香港 酒店 餐廳 美食 航空 尖沙咀 意大利 芬蘭 早餐 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入