半島北極聖誕Staycation 遊檔案室見證貴婦風華歲月

聖誕酒店Staycation，論氣氛之傳統典雅，尖沙咀半島酒店可說風華絕代大半世紀。12月，她有個北極聖誕國度住宿禮遇，房間點綴下極光琉璃幻變，俯瞰維港的無敵窗景，可佇候夕曛晨光。下榻後，晚上還可沿海

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