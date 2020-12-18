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半島北極聖誕Staycation 遊檔案室見證貴婦風華歲月

副刊版 2020/12/18

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聖誕酒店Staycation，論氣氛之傳統典雅，尖沙咀半島酒店可說風華絕代大半世紀。12月，她有個北極聖誕國度住宿禮遇，房間點綴下極光琉璃幻變，俯瞰維港的無敵窗景，可佇候夕曛晨光。下榻後，晚上還可沿海

...

欄名 : 本地遊

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