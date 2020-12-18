美軍重手遏華 中國建3活眼反制

美國國會剛通過2021年度《國防授權法》，總統特朗普說會拒簽，因法案的「最大得益者是中國」，這只說明特朗普凡事都拉中國當替罪羊，與事實不符。

這份授權法擺明對中國充滿敵意，當中有近40項打壓中國措施，涵蓋軍事、技術、學術、經貿等領域，例如列明要嚴查中國工業間諜、國防機構限聘中國企業僱員、限制中國向世銀借貸、利用美國金融機構迫中國借貸透明化、禁止向香港警方出口防務裝備，並要加強軍售台灣，利用台灣威懾中國。

軍力遏華 成美國高層共識

有關法案還提出一個「太平洋威懾計劃」，講明要威懾中國，明年為此花費22億美元，後年則55億，金額雖不多，象徵意義卻大，因法案獲共和民主兩黨大力支持，標誌着兩黨都視中國為敵，用軍力遏制中國已是華府高層的共識。

美國圍堵中國，在50年代已設島鏈，第一島鏈由日本到琉球，再南下台灣、菲律賓，對中國沿海進行封鎖；第二島鏈由日本到關島，再南下經帛琉，終點為印尼哈馬黑拉島，主力防止中國衝過西太平洋，威脅美洲西岸。單憑兩道島鏈，現已無法封鎖中國日漸強大的海軍，為此特朗普政府已籌謀兩大重招遏制中國，一是重建第一艦隊，駐防新加坡，二是建立類似北約組織的美日澳印四方軍事同盟。這兩招亦符合拜登遏制中國手段的思路，相信他樂於沿用。

美國軍方本月初證實，正重組第一艦隊，擬駐防新加坡。美國目前共有6支艦隊，其中第七和第三艦隊負責亞太，第七艦隊司令部在日本，主要防範俄羅斯、北韓和中國；第三艦隊司令部在加州，捍衞美國的西太平洋利益；重建第一艦隊針對南海，才能有效地封鎖中國。

美國既不承認中國對南海島嶼的主權，又以自由航行名義，不時挑釁地派軍艦進入中國擁有的南海島嶼領海範圍，聲稱要保護東南亞國家在南海捕魚和開發資源的權益，圖煽動越南、菲律賓、馬來西亞等國硬槓中國，美國就有代她們出頭的理由。

然而，中美若在南海爆發軍事衝突，第七艦隊要由日本南下，路途遙遠，第三艦隊更是勞師遠征，加上中國近年銳意擴展海南島軍事基地，出兵南海就佔盡地利、人和。為建立強大軍力威懾南海，美軍2014年起部署2,500美軍在澳洲北部，可快速支援南海。美澳兩年一度針對南海軍演，去年更請來英、日、紐、加軍隊參與，參演人數達3.4萬人。

美重組第一艦隊 3戰略效果

美軍重建第一艦隊，可達到3個戰略效果。其一，加強掌控馬六甲海峽：中國5成進出口貨物和8成入口石油都要航經馬六甲海峽，若美國封鎖馬六甲海峽，將令中國經濟重創，且無石油可用，等於揑着中國咽喉；其二，為東南亞國家壯膽：有美國軍力撑腰，她們才會放心挑戰北京，搶奪中國在南海的權益；其三，與在日本的第七艦隊形成南北夾殺中國的態勢。

特朗普的另一招就是拉幫結派，圖將美、日、澳、印組織的「四方安全對話」（QUAD）正式化，變成準軍事同盟，外界視之為印太版北約組織（NATO）。美日澳今年異常頻密地舉行軍演，在2、7、9和10月共舉行5場，美日澳印11月在孟加拉灣又舉行兩場軍演，美印都出動航母參加。中國海軍就算能走出南海，在印度洋還要遭到美日澳印的圍獵。

中國要突破美國封殺，突破馬六甲封鎖，靠的是一帶一路布局。美國戰略思維如下國際象棋，看重的是鎖定戰場，直接拼殺，要在南海及孟加拉灣堵截、圍獵中國；中國戰略思維則如下圍棋，着重全局，不只爭於一地，並活用圍棋建立兩眼就可盤活一片的道理。要突破馬六甲封鎖，中國毋須衝擊馬六甲，應對之策是在馬六甲外多建活眼，這至少有三。

第一隻眼是泰國大運河。中國擬耗資300億美元，打通泰國中間的克拉地峽建運河，貫穿泰國，直通印度洋，如此中國或東盟貨品毋須經馬六甲海峽就可抵達印度洋，可節省2至5天航程。泰國無論之前的民選政府還是現在的軍人政府，都支持克拉大運河，這令美國支持泰國學生運動破壞中泰合作的陰謀論，不脛而走。

第二隻眼是緬甸皎漂港。中緬2018年達成協議，中國耗資72億美元建皎漂深水港，讓中東石油由皎漂經中緬管道送入中國西南部，貨物亦可藉此進出中國，毋須再經馬六甲海峽。美國前總統奧巴馬一度大力拉攏緬甸，尤其昂山素姬奪得政權後，更視可將緬甸由親中變成親美；政治現實則是緬甸離不開中國，昂山素姬終選擇向中國而非美國靠攏，因此緬甸爆出羅興亞人受政府打壓時，美國沒有「隻眼開隻眼閉」，而是借此教訓昂山。

中巴經濟走廊 避美印四國封殺

泰國大運河和緬甸皎漂，仍要面對美印四國同盟封殺，因此中國還籌劃第三隻眼：中巴經濟走廊，連通新疆與巴基斯坦瓜達爾港，令能源和貨物直接連通中東的阿拉伯灣。這既省航運，亦避過馬六甲海峽和美印在印度洋的封殺。正因中巴經濟走廊戰略價值重要，預期美國會用盡方法打擊。

除了建立活眼，中國對美軍遏制的應對，是強化軍隊和建立軍事同盟。能戰才能止戰，國家主席習近平上台改革解放軍，要建立能打勝仗的軍隊，今年10月出台的「十四五規劃」，亦明確提出2027年實現建軍百年奮鬥目標，加快機械化信息化智慧化融合發展，全面加強練兵備戰。

有共同敵人 中俄建軍事同盟？

另一惹人關注的，是中俄會否建立軍事同盟，此因俄羅斯總統普京10月對記者說，中俄理論上可建立軍事同盟。中俄有共同「敵人」美國，自2005年就經常舉行聯合軍演，軍演由亞洲，擴至波羅的海，去年更首次拉攏伊朗，舉行三方聯合軍演。

中俄軍事同盟的弊處，在於必然引來西方的妖魔化，而且可能令中國與西方軍備競賽加劇。美國為遏制中國，不只拉攏澳日印，去年還援引英、加、紐參加美澳針對南海的軍演，英國明年初會派出造價31億英鎊、擁有最尖端科技的航母伊利沙白女王號，到亞洲與美日舉行軍演，並可能長駐亞太，美國又邀得法國參加明年5月的美日軍演。

外界常將南海類比為第一次世界大戰前夕的巴爾幹半島，中美兩陣競賽軍備，未來很可能因一件小事，就會引爆這火藥庫。