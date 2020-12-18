汲取教訓 65年前美疫苗奪命之後

據美國約翰斯．霍普金斯大學統計數據顯示，截至本港時間昨天，美國新冠肺炎累計確診約1,700萬宗，仍然是全球疫情最嚴重國家。美國人口佔世界4%，病例卻佔全球22%；全美死亡病例逾30萬，佔全球18%，接近二戰期間美軍陣亡總數。目前，美國平均每天約有2,500人死於新冠，是疫情以來最高水平。已經有幾次單日死亡人數逾3,000，多過9．11恐襲死者。

美國啟動新冠疫苗接種，輝瑞公司首批近300萬劑疫苗陸續運抵各州，醫護人員和養老院長者先接種，部分人還需要等數個月。專家預計在此之前，美國確診和死亡病例仍將增加，現在每天平均新增20萬宗確診。微軟創始人蓋茨也警告，未來4到6個月可能是大流行最糟糕階段。疫苗到來是好消息，但在65年前，1955年4月，美國政府批准在全國採用小兒麻痺症疫苗後卻出了事，值得今天借鑑。

卡特疫苗事件 10人死200兒童致殘

卡特疫苗事件（Cutter incident）被形容為美國史上最嚴重藥物災難之一，主角是卡特製藥公司（Cutter Laboratories）生產的預防脊髓灰質炎，即俗稱小兒麻痺症的疫苗。昨天我說到二次大戰後，脊髓灰質炎病毒是公共健康重大威脅，情況就像今天新冠，只是人數不及今天。當時每年數萬人感染，數千人死亡，以萬計人殘疾主要是兒童，引起恐慌，被稱為僅次於核武的殺手。藥理學家索爾克（Jonas Salk），歷盡研究及人事波折，結果利用妻兒作人體試驗，成功發明小兒麻痺症疫苗。1955年政府宣布全國採用，疫苗隨即投入生產，由政府監管機構授權5家藥物公司生產，其中包括位於加州的卡特製藥。

當年4月約有20萬人接種了疫苗，但隨即有接種者出現不良反應，有人癱瘓，出事的人愈來愈多，大規模接種不到1個月就被緊急叫停。當局調查後發現，問題主要出在卡特公司生產的疫苗，約有4萬人接種了該疫苗，其後導致10人死亡，約200名兒童不同程度致殘。索爾克研發的疫苗是滅活疫苗（Inactivated Vaccine），即病毒已被滅殺，但卡特生產的疫苗中，發現有病毒還具活性導致感染。

調查報告說，卡特公司在疫苗生產方面，相對缺乏經驗，但操作並無嚴重不當。國會經過聽證會後得出結論，將主要責任歸咎政府監管部門，即當時的衞生教育及福利部屬下的國立衞生研究院（NIH）生物製品控制實驗室（Laboratory of Biologics Control），監管不力。

事件導致當時衞生教育及福利部長去職，國立衞生研究院院長等辭職。雖然調查結果指監管部門塞責，但仍然有受害者家屬狀告卡特公司。在一項民事訴訟中，陪審團裁決雖然不能證明卡特疫苗導致兒童殘疾，但公司還是要賠償原告兩名兒童共計14萬美元，折合今天約120多萬美元，其父母亦得到特殊賠償金。

卡特疫苗事件帶來教訓，直接後果是美國政府由此建立了嚴格疫苗批准及監管生產機制，疫苗監管是所有製藥行業中最嚴格的，以保證疫苗安全。在今天，疫苗監管由食品及藥物監督管理局（FDA）負責，從監管步驟看，大致分為試驗、獲得批准、生產、投入使用以及疫苗使用信息反饋等。值得留意的是，即使通過重重關卡疫苗獲准投入市場，之後還有一道把關，就是扮演信息反映的「疫苗不良事件通報系統」（Vaccine Adverse Event Reporting System，簡稱VAERS，【按此】觀看相關網站）。任何人，包括醫生、生產廠家、疫苗接種者父母或親友等，都可將所知的疫苗不正常情況，特別是副作用向通報系統報告，由FDA以及疾病控制及預防中心（CDC）專家、分析人員監控及處理。

美設通報系統 收集不良反應案例

「疫苗不良事件通報系統」的設立，目的就是為收集疫苗投入使用後出現的各種不良反應案例，因為在臨床試驗階段，接受試驗的人數畢竟有限，有些疫苗副作用，可能只有在十萬分之一人，甚至五十萬分一的人之中才出現；也有一些副作用只會在特定人群出現，而這些特定人群也許沒有出現在參與臨床試驗的群體裏。

政府專家人員會在收集各種反饋數據後進行研究，如果發現新疫苗的副作用超出臨床試驗結果，並且可能對接種人弊大於利，就會召回疫苗。

昨天也提到，索爾克成名之後在加州設立了一家以他命名的生物研究所，聚集人才攻克其他疾病。研究所入口台階上，刻有他的一句話：「Hope lies in dreams, in imagination and in the courage of those who dare to make dreams into reality」（希望就在夢想之中、幻想之中，在那些敢於將想像變現實的人們的勇氣之中）。科學家、疫苗生產商快速地把原本需要更長時間研發的疫苗造出來了，他們將想像變成了現實。現在輪到其他人拿起勇氣，肩負責任，將疫苗送到每個有需要的人，並一同確保接種疫苗是安全的。

分發行動固然不容易，監管行為更不能「求其係咁咦」。美國在汲取歷史教訓後，已經有一套嚴謹機制監管新冠疫苗的生產，香港惟有相信在這套制度下，BioNTech及輝瑞疫苗是安全沒問題的。但這樣並不表示特區政府訂到BioNTech及復星合作的疫苗，以及牛津疫苗、內地科興的疫苗等就「萬事大吉」，只專注於如何分配。

港府宜新建一套專為港人而設的疫苗接種信息系統，類似美國的「疫苗不良事件通報系統」，統一接收港人接種疫苗後的各種反映及問題，需要跟進的迅速跟進，避免部門與部門之間你推我讓，浪費時間。英國政府就正在反應當中，在第一波打輝瑞疫苗的醫護人員，兩人出現過敏反應後，衞生當局隨即呼籲有嚴重過敏史的民眾暫時不應接種疫苗。我們期待港府有心反應，有勇氣反應，有力反應，港人不必活在幻想之中！