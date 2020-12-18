加快前期研究 減「明日大嶼」規劃問題

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汲取教訓 65年前美疫苗奪命之後
「明日大嶼」計劃為香港提供大片發展土地，除了回應市民對住屋的需求，亦能提供大量的商業用地，有助促進經濟發展。香港專業及資深行政人員協會（專資會）樂見立法會通過「明日大嶼」前期撥款申請，期望「明日大嶼」能盡早展開可行性研究。前期研究的重要性，除了評估項目對環境的影響，還旨在作出完善的土地規劃和運輸基礎設施，確保開墾後的土地得以有效利用，相關的交通運輸基建亦能連接市區，未雨綢繆地減低將來可能面對的各種規劃問題。期望政府在進行研究的同時，多以專業角度向市民宣傳及講解，項目為香港長遠發展帶來的好處，同時增加項目財政透明度，按時向公眾滙報進度，釋除市民疑慮。
「明日大嶼」項目規劃宏大，難免引起社會高度重視及熱議。除考慮施工成本外，有環保團體提出，鄰近填海選址的周公島，錄得國家二級保護野生動物足迹，反映東大嶼水域具生態價值，認為填海將破壞海洋、陸地生物的棲息地。
事實上，政府每做一項大型工程，必定會進行詳盡的環評。環評報告不僅會評核填海工程對生態、噪音、水質、空氣質素等的影響，還會檢視土地用途、交通基建對周圍環境的影響，每一個環節都會由相應的專業技術人士評估。以東涌新市鎮擴展計劃為例，在工程規劃階段已考慮到對環境的影響，採用非浚挖式填海方法造地，毋須挖走海泥進行填海，減少對附近水質的污染。
環保署綜合公眾意見 審環評報告
現時香港大型項目的環評工作，絕大多數根據《環境影響評估條例》（《環評條例》）進行。法定環評程序有完善的機制處理環評研究相關事宜，除了由環保署審核環評報告是否達到技術要求，公眾及環境諮詢委員會亦能就此提出意見，環保署在綜合意見後才會決定是否批准報告。
政府多次強調，在構思「明日大嶼」時，已顧及發展與保育並重。選擇研究在中部水域建造人工島，除因為其水淺適中，非中華白海豚和江豚經常出沒之地，亦是因為該水域生態敏感度相對較低，而且會按照《環評條例》的要求進行評估，具體建議相應緩減措施，減低對環境的影響，市民毋須過於擔憂。
以填海造地而成的香港迪士尼樂園為例，當年的環評報告不止考慮水面情況，更考慮到水底的生態價值，同時研究填海後水流及水質的變化，對周邊環境的影響，其後再基於有關數據，建議環境緩解或生態補償措施，在海岸設計中保留兩公里的天然海岸綫和設置人工魚礁，維持海洋生物多樣性，做到既不破壞環境，又不影響建設工程。
政府承諾 設10億「大嶼山保育基金」
至於「明日大嶼」的初步環評，估計需時逾年，連同工程研究的其他工作，政府預計需時數年完成，屆時市民對該項目的環境影響將有更客觀的了解。政府早前亦承諾，將盡快成立10億元「大嶼山保育基金」，在大嶼山規劃、設計和落實不同的發展和保育措施及社區改善工程，以配合大嶼山的可持續發展和保育工作，提升大嶼山的環境實力，務求達致可持續的目標。
據國際調查機構的調查報告顯示，香港已連續10年成為全球樓價最難負擔城市的榜首，即使基層市民申請公屋，一般而言需要輪候超過5年時間，開闢土地增加房屋供應，已是迫在眉睫之事。專資會十分理解部分市民及環保團體的擔憂，但相信政府所作的可行性研究，能確保填海工程對大嶼山以至周遭海岸的生態及環境影響減至最低，希望市民大眾能從香港長遠利益出發，明白到如今時今日不為香港覓地，隨着家庭住戶數目上升趨勢持續，未來香港土地及房屋供應不足的問題將更嚴重，要為下一代建立安身居所將會難上加難。
撰文 : 梁廣灝 香港工程師學會前會長、香港專業及資深行政人員協會副會長
欄名 : 評論