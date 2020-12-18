加快前期研究 減「明日大嶼」規劃問題

「明日大嶼」計劃為香港提供大片發展土地，除了回應市民對住屋的需求，亦能提供大量的商業用地，有助促進經濟發展。香港專業及資深行政人員協會（專資會）樂見立法會通過「明日大嶼」前期撥款申請，期望「明日大嶼」能盡早展開可行性研究。前期研究的重要性，除了評估項目對環境的影響，還旨在作出完善的土地規劃和運輸基礎設施，確保開墾後的土地得以有效利用，相關的交通運輸基建亦能連接市區，未雨綢繆地減低將來可能面對的各種規劃問題。期望政府在進行研究的同時，多以專業角度向市民宣傳及講解，項目為香港長遠發展帶來的好處，同時增加項目財政透明度，按時向公眾滙報進度，釋除市民疑慮。

「明日大嶼」項目規劃宏大，難免引起社會高度重視及熱議。除考慮施工成本外，有環保團體提出，鄰近填海選址的周公島，錄得國家二級保護野生動物足迹，反映東大嶼水域具生態價值，認為填海將破壞海洋、陸地生物的棲息地。

事實上，政府每做一項大型工程，必定會進行詳盡的環評。環評報告不僅會評核填海工程對生態、噪音、水質、空氣質素等的影響，還會檢視土地用途、交通基建對周圍環境的影響，每一個環節都會由相應的專業技術人士評估。以東涌新市鎮擴展計劃為例，在工程規劃階段已考慮到對環境的影響，採用非浚挖式填海方法造地，毋須挖走海泥進行填海，減少對附近水質的污染。

環保署綜合公眾意見 審環評報告

現時香港大型項目的環評工作，絕大多數根據《環境影響評估條例》（《環評條例》）進行。法定環評程序有完善的機制處理環評研究相關事宜，除了由環保署審核環評報告是否達到技術要求，公眾及環境諮詢委員會亦能就此提出意見，環保署在綜合意見後才會決定是否批准報告。

政府多次強調，在構思「明日大嶼」時，已顧及發展與保育並重。選擇研究在中部水域建造人工島，除因為其水淺適中，非中華白海豚和江豚經常出沒之地，亦是因為該水域生態敏感度相對較低，而且會按照《環評條例》的要求進行評估，具體建議相應緩減措施，減低對環境的影響，市民毋須過於擔憂。

以填海造地而成的香港迪士尼樂園為例，當年的環評報告不止考慮水面情況，更考慮到水底的生態價值，同時研究填海後水流及水質的變化，對周邊環境的影響，其後再基於有關數據，建議環境緩解或生態補償措施，在海岸設計中保留兩公里的天然海岸綫和設置人工魚礁，維持海洋生物多樣性，做到既不破壞環境，又不影響建設工程。

政府承諾 設10億「大嶼山保育基金」

至於「明日大嶼」的初步環評，估計需時逾年，連同工程研究的其他工作，政府預計需時數年完成，屆時市民對該項目的環境影響將有更客觀的了解。政府早前亦承諾，將盡快成立10億元「大嶼山保育基金」，在大嶼山規劃、設計和落實不同的發展和保育措施及社區改善工程，以配合大嶼山的可持續發展和保育工作，提升大嶼山的環境實力，務求達致可持續的目標。

據國際調查機構的調查報告顯示，香港已連續10年成為全球樓價最難負擔城市的榜首，即使基層市民申請公屋，一般而言需要輪候超過5年時間，開闢土地增加房屋供應，已是迫在眉睫之事。專資會十分理解部分市民及環保團體的擔憂，但相信政府所作的可行性研究，能確保填海工程對大嶼山以至周遭海岸的生態及環境影響減至最低，希望市民大眾能從香港長遠利益出發，明白到如今時今日不為香港覓地，隨着家庭住戶數目上升趨勢持續，未來香港土地及房屋供應不足的問題將更嚴重，要為下一代建立安身居所將會難上加難。

▲ 政府所作的可行性研究，相信能確保填海工程對大嶼山以至周遭海岸的生態及環境影響減至最低。（資料圖片）