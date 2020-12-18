疫下做好僱主 彈性措施助家長員工

四大會計師行之一的羅兵咸永道（PwC），在疫情下允許員工休假6個月、其間2成支薪，方便他們照顧子女。本港家長要在停課期間平衡工作與育兒，壓力爆煲，企業宜推出更多彈性措施協助他們度過困境。

PwC宣布新增多項員工福利，旨在支援家庭度過難關，當中包括允許員工申請長達6個月的休假，員工在休假期間更可獲發放2成薪酬。該福利會一直生效至明年3月31日或之前，公司強調休假申請沒有次數限制，此舉冀幫助在職父母減低育兒安排的壓力問題。

家庭工作兩難全 家長壓力爆煲

本港現時正受第四波疫情衝擊，所有學校及幼兒中心再次需要停課，家長比平時更需兼顧工作與育兒，精神狀態堪憂。基督教女青年會在今年3月停課期間調查發現，幼兒在居家抗疫期間出現行為偏差比平日更多，68.23%家長稱自己精神受困擾。不少家長更已出現身體警號例如血壓升高、失眠等而不自知，甚或失控責打子女。

面臨工作家庭兩難全，不少家長都需選擇在兩者中放棄其一，這多數都會以母親離開職場告終。據美國匹茲堡大學經濟學教授Stefania Albanesi指，全美在8至9月期間流失的20歲或以上勞動人口中，逾80萬人為女性，而男性同期間則只有21.6萬人。若考慮到疫情對服務、教育行業等以女性為主的職業帶來沉重打擊，此類情況無疑雪上加霜。

外國企業已嘗試透過不同方法幫助家長度過難關，例如Google、Facebook及微軟已宣布，會為需要照顧子女或親人的員工提供額外有薪假，Google更延長員工在家工作安排至明年6月。

疫情及停課未知持續至何時，教人無所適從，網企Salesforce表明在家工作安排會一直延續至復課為止。

額外有薪假育兒津貼 免人才流失

不少企業例如Amazon、Netflix及Nvidia更為員工提供育兒津貼，包括為他們登記成育兒服務機構會員、並支付會員費，美國託兒服務公司Care.com表示，在今年3至8月期間，已登記逾80萬名新會員。

企業除了可以支援員工照顧子女，家長亦可以發掘社區資源與發揮鄰里精神，尋求出路。美國有不少雙職父母疫下與朋友及鄰居組成所謂family pods（家庭泡沫），即形成育兒小圈子，由大家信任的成年人負責看管與教育群組的子女。

與其讓家長為平衡工作與育兒而頭痛、乃至離職而導致人才流失，僱主不妨多加體諒，並在能力範圍內提供支援。

▲ 企業在疫情下推出彈性措施，可令僱員在平衡工作與育兒之間減壓，以免人才流失。（程志遠攝）