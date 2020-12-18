  • 15°C
香港時間 : 20201218日 (五) 02:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google TV 添Apple TV App

行政人員版 2020/12/18

分享：

現時不少智能電視均支援Apple TV應用程式。近日Google發表最新Chromecast串流裝置，宣布將會在安裝Google TV的Chromecast中，引入Apple TV應用程式，該功能於明

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料
今日
黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料
日遊戲商SNK預告 明年推新NEOGEO主機
2020/12/17
日遊戲商SNK預告 明年推新NEOGEO主機
Galaxy S21旗艦手機 官方渲染圖曝光
2020/12/17
Galaxy S21旗艦手機 官方渲染圖曝光
Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款
2020/12/16
Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款
Apple Watch新猷 查看心肺適能水平
2020/12/16
Apple Watch新猷 查看心肺適能水平
Google 電視 Apple 串流 Apple TV

上一篇文章

fb傳研直播工具 用戶付費與網紅自拍

下一篇文章

黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？