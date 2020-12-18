Google TV 添Apple TV App 行政人員版 2020/12/18 分享： 現時不少智能電視均支援Apple TV應用程式。近日Google發表最新Chromecast串流裝置，宣布將會在安裝Google TV的Chromecast中，引入Apple TV應用程式，該功能於明 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料 今日 黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料 日遊戲商SNK預告 明年推新NEOGEO主機 2020/12/17 日遊戲商SNK預告 明年推新NEOGEO主機 Galaxy S21旗艦手機 官方渲染圖曝光 2020/12/17 Galaxy S21旗艦手機 官方渲染圖曝光 Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款 2020/12/16 Cyberpunk 2077 嚴重出錯可申退款 Apple Watch新猷 查看心肺適能水平 2020/12/16 Apple Watch新猷 查看心肺適能水平 Google 電視 Apple 串流 Apple TV 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入