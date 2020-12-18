援重創行業杯水車薪 解救在精準控疫

本港最新失業率輕微回落，但隨着第4波疫情爆發，當局全面收緊限聚措施，短期可能出現結業倒閉潮，推高失業率。港府昨公布第4輪防疫抗疫基金，撥款64億元援助受創行業，但僅屬杯水車薪，要穩住經濟，當局須精準控疫，切勿再甩漏，才能達至起碼清零。

呆等疫苗需財力 援助僅止痛藥

統計處公布9至11月失業率為6.3%，比上期微跌0.1個百分點，失業人數比上次減少1.35萬至24.4萬。失業率稍為收窄，皆因保就業計劃起了一定托底作用，惟效果差強人意，政府原意是補貼企業僱員部分薪水半年，其間僱主不能裁員，冀疫情在半年內受控，經濟可回復正常。然而，當局花了852億元，但疫情卻仍未受控，而計劃甫結束，多家企業便開始裁員。

而失業率屬滯後數據，尚未反映11月中旬才爆發的第4波疫情，對就業市場的衝擊。由於確診宗數持續在高位徘徊，加上每天有逾20宗源頭不明個案，凸顯社區存在多條隱形傳播鏈，迫使當局早前全面收緊限聚措施和對表列處所實施停業令，而有關措施相信持續到下月，使聖誕和新年消費旺季泡湯，備受影響的業界恐怕要計計數，認真考慮是否繼續撑下去。

為了穩經濟，港府昨晚宣布第4輪防疫基金措施，將撥款64億元，當中55億元用於援助最受創行業。盡管援助金額比第3輪高出近1倍，但只是止痛藥，因疫情仍未有回落趨勢，受影響行業何時可復業仍是未知之數，再加上政府在排除全民強制檢測後，又未能提出更有效控疫方法。

盡管下月開始有疫苗可接種，可是要大規模接種料要等到明年下半年，企業若沒有足夠財力，未必可撑到底，部分避免不了要裁員結業。

外國也同樣面對這個難題，英國惟有對停業員工補貼8成工資，上限每月2,500鎊（約26,350港元）的措施，延續到明年3月。德國對停業企業的援助金額則由20萬歐元（約190萬港元）增至50萬歐元（逾474萬港元），並補貼停業員工工資。

新西蘭果斷封城 捱過後經濟V彈

港府在多輪抗疫措施共花了3,100億元，令財赤大增，已表明不會再推保就業計劃，要穩經濟，首務是盡快精準控制疫情。怎樣才能控疫，可參考周邊地區和外國經驗。內地實施封城，配合全民強制檢測，成功切斷傳播鏈，惟港府多次強調，內地模式難以照搬。

新西蘭是少數成功控疫的西方國家，其成功關鍵是果斷快速封城，向公眾提供清晰資訊，讓大家明白為何要封城，如何配合當局的大規模檢測和追蹤確診者。雖然封城重創經濟，但成功控疫，卻令第三季GDP按季出現V形反彈，錄得14%增長，明年首季更與澳洲建立旅遊泡沫，有助改善經濟和就業情況。

港府早前表明以清零為目標，就必須想方法落實，例如對爆疫的感染群組和疫廈進行強制檢測，就要做好相關配套，準備足夠人手和設備火速前往採樣，亦要做好資訊發放，讓受影響人士知所適從。至於處理與確診者有密切接觸人士，亦要盡快將他們送到檢疫中心，以免他們留在社區播毒。

港府不能只寄望疫苗，因要全民接種可能是一年後的事，當下必須認真穩妥控疫，務求做到起碼清零，爭取與內地早日恢復通關，經濟才有望曙光乍現。

責任編輯：張志堂