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上班族的反脆弱模式

行政人員版 04:00 2020/12/18

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最近陸陸續續聽到朋友離職或被裁的消息，他們年紀不輕，有些決定退休，有些轉行發展第二事業，有些卻因為找不到同等待遇的工作而感到徬徨。

我發覺，即使是我們這一代，要長期服務一個機構，做到退休年齡也不太容易。畢竟市場變化很快，企業未必能長期保持競爭力。未來社會變化更加快速，上班族要做到退休相信更加困難。

我看過Nassim Nicholas Taleb的《Antifragile: Things That Gain from Disorder》，此書對我後來的發展影響很深。書中說「黑天鵝」事件，即不可預知、重大影響的事件時有發生，我們要建立一個「反脆弱」系統，才能趨吉避凶。

如果一個商業模式，盈利有天花板，但卻可以全盤損失，甚至輸凸的話，便是脆弱的模式；但當損失有限，盈利無限，而「黑天鵝」事件不但影響不大，甚至帶來正面影響的話，這就是反脆弱模式。

我在設計集團業務時，也有加入「反脆弱」思維，所以即使在社會事件和新冠肺炎下，對我們業務的影響也不大，甚至為長遠發展帶來機遇。

如果套用在職涯生活上，一個人只靠一份工作收入，手停口停的話，是很脆弱的模式。我認為上班族可以選擇成為斜槓族，增加收入來源；不停學習新技能，製造轉型機會；或至少要有些積蓄做投資，才讓失去工作時沒有那麼徬徨。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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