新加坡金融科技節 前瞻電子支付的發展潛力

2020年新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）已於12月7至11日順利舉行完畢，這是活動首次移師網上進行，一連5日24小時無間斷為與會者悉心安排內容豐富的節目，包括專題峰會、業界領袖分享演講、網上展覽等，為未來金融科技發展帶來極具前瞻性的啟示。

新加坡金融科技節是業界盛事，今年因應社會環境轉變而改為網上舉行，更加突顯科技融入生活的大趨勢。在這個全球最大型的金融科技節，滙聚了世界各地的創新者，包括1,400名講者、超過1,000個參展商、逾60,000名來自全球的參加者，共同探討應對世界挑戰的解決方案，例如後疫情發展、經濟復甦新模式和全新的金融服務佈局等。

展示金融科技科研成果

Mastercard作為支付業科技巨擘，多年來一直不遺餘力推動電子支付方案和金融科技的發展。因此，Mastercard亦非常支持是次活動，並成為主要贊助商，不但積極參與各項大會主持的主題峰會，亦精心設計和準備一連串琳瑯滿目的活動，向一眾與會者展示Mastercard在金融科技層面的努力和科研成果，以及為未來數碼生活而推出的電子支付解決方案和創新支付安全技術。

今年各行各業均受疫情嚴重衝擊，紛紛加快數碼轉型速度以應對挑戰，亦因此促進了不同行業的創新發展。支付業界應把握機會，提供更多合適的解決方案，讓各行業能夠盡快適應疫後新經營環境。Mastercard早在今年4月已宣布將會在全球進一步深化普惠金融（Financial Inclusion）發展，承諾在2025年前幫助全球10億民眾及5,000萬中小企業轉型至數碼經濟， 包括為中小企提供各類型支援和研發低成本且可以用手機簡單操作的數碼技術。

▲ 感應式支付在疲情下備受消費者歡迎。

推動無現金社會進程

數碼轉型包含不同範疇，電子支付是其中最廣泛應用的一項。疫情令感應式支付的需求急速上升，同時加快了無現金社會的發展步伐。展望未來，大部份交易將會從綫下變為綫上，而即使是綫下交易，大眾也傾向使用無接觸交易，如感應式支付或QR Code支付等，當這些支付方式逐漸成為大眾的日常消費習慣，加上政府政策配合推動商戶和大眾使用數碼支付，無現金社會的發展將會邁向新里程。

Mastercard藉着新加坡金融科技節，向全球展示不同的創新及安全支付方案，當中包括4大電子支付新技術：

數碼優先（Digital First）原則

消費者可以透過發卡銀行的網上渠道申請支付卡，完成相關程序後，便可即時獲發虛擬卡，在完成啟動程序便可即時用作消費，包括網上購物或電子支付。持卡人亦可要求銀行發出實體卡作日常消費之用。此方案不但有助消費者逐漸適應電子支付模式，更可讓他們在銀行的網上平台或手機應用程式管理個人支付卡和支出。

▲ Mastercard 無號碼卡今年在港正式推出。

數碼付款方案「Click to Pay」

現時消費者在每次網上交易時均需輸入卡資料及一次性驗證碼核對身分。為進一步提升持卡人的電子付款體驗，品牌聯同其他卡組織合作推出「Click to Pay」方案，日後消費者只需在付款頁面上點撃數個按鍵，便能輕鬆完成付款程序。雖然不再需要每次輸入密碼，有關的付款資料仍會透過智能技術受到安全的保障，讓消費者安心享受更便捷的電子支付體驗。

生物驗證卡（Biometric card）

結合晶片及指紋掃描技術，讓持卡人在商店付款時的身分驗證程序更方便、更安全。這方案目前已首先應用在新加坡市場。

▲ Mastercard最新推出的生物驗證卡結合了晶片及指紋掃描技術。

「Pay by Account」支付方案

消費者日後可以隨時隨地在接受Mastercard卡的商戶以銀行的手機應用程式或電子錢包，直接使用戶口結餘付款，同時享有與支付卡同樣的安全保障，進一步推動普及金融的發展。消費者在付款前可預先查看戶口結餘，亦可即時瀏覽個人消費紀錄，更有效地管理個人財富。

▲ 嶄新的「Pay by Account」支付方案為消費者帶來更便捷的電子支付體驗。

新加坡金融科技節還有多間金融科技應用和創新相關的企業參與，在金融科技領域上展示豐碩成果，並與業界交流及分享心得，促進金融科技的發展步伐，使商戶和消費者獲得更佳的營運及消費體驗。

（資料由客戶提供）