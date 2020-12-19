私樓 VS 居屋 上車客點揀？

本港樓價高企，新居屋成為上車人士的置業福音，房委會自2014年復建居屋後，反應踴躍，白表申請者抽中居屋如中六合彩般困難。作為新居屋向隅客，理應在二手市場尋找已補價居屋，或是在私人市場找上車盤？

已補價居

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