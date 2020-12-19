私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 置業家居 2020/12/19 分享： 本港樓價高企，新居屋成為上車人士的置業福音，房委會自2014年復建居屋後，反應踴躍，白表申請者抽中居屋如中六合彩般困難。作為新居屋向隅客，理應在二手市場尋找已補價居屋，或是在私人市場找上車盤？ 已補價居 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 最新專欄文章 更多 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入