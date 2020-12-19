黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易

【直擊4大熱門上車地區市況】房委會推售的新居屋向來是上車人士的「福音」，不過向來競爭激烈。黃大仙及鑽石山一帶有不少公居屋，$500餘萬即可進駐九龍市區屋苑。

富誠地產分行經理潘祖兒表示，該行近日已有新居

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