黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 置業家居 2020/12/19 分享： 【直擊4大熱門上車地區市況】房委會推售的新居屋向來是上車人士的「福音」，不過向來競爭激烈。黃大仙及鑽石山一帶有不少公居屋，$500餘萬即可進駐九龍市區屋苑。 富誠地產分行經理潘祖兒表示，該行近日已有新居 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 最新專欄文章 更多 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入