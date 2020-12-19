九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 置業家居 2020/12/19 分享： 【直擊4大熱門上車地區市況】想要住在市區地段，享受交通配套便利，對於資金有限的上車客來說，九龍灣「三寶」包括德福花園、淘大花園及得寶花園，可能是不二之選。「三寶」當中得寶花園目前最平叫價$440 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 最新專欄文章 更多 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入