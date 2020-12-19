九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主

【直擊4大熱門上車地區市況】想要住在市區地段，享受交通配套便利，對於資金有限的上車客來說，九龍灣「三寶」包括德福花園、淘大花園及得寶花園，可能是不二之選。‌‌「三‌寶」當中得寶花園目前最平叫價$440

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