天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 置業家居 2020/12/19 分享： 【直擊4大熱門上車地區市況】天水圍一直受不少上車客追捧，雖然區內的私人屋苑不算多，但區內大型屋苑嘉湖山莊亦出現低價放盤，實用面積449平方呎單位叫價$498萬，呎價僅$11,091。 祥益高級分行經理林 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 最新專欄文章 更多 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入