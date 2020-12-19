天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場

【直擊4大熱門上車地區市況】天水圍一直受不少上車客追捧，雖然區內的私人屋苑不算多，但區內大型屋苑嘉湖山莊亦出現低價放盤，實用面積449平方呎單位叫價$498萬，呎價僅$11,091。

祥益高級分行經理林

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