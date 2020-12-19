屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 置業家居 2020/12/19 分享： 【直擊4大熱門上車地區市況】屯門區素來被稱作上車樂園，當中「置樂三寶」主要提供細單位，亦因銀碼細而備受上車客歡迎，目前利寶大廈中層D室無契樓放盤，實用面積234平方呎單位，叫價$225萬，呎價低過$1 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 最新專欄文章 更多 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 今日 居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入