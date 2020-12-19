屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車

【直擊4大熱門上車地區市況】屯門區素來被稱作上車樂園，當中「置樂三寶」主要提供細單位，亦因銀碼細而備受上車客歡迎，目前利寶大廈中層D室無契樓放盤，實用面積234平方呎單位，叫價$225萬，呎價低過$1

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