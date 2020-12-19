居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查 置業家居 2020/12/19 分享： 居屋2020攪珠結果已經塵埃落定，房委會收約23.6萬份申請，超額逾32倍。購買力隨時回流二手市場，有意置業的人士可留意熱門上車地區，趁早執筍盤。 居屋2020推售4個屋苑，涉及7,047伙，包括鑽石山 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 最新專欄文章 更多 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 今日 屯 門「置樂三寶」主攻細單位 價細易上車 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 今日 天水圍嘉湖山莊 約350個放盤 $490萬入場 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 今日 九龍灣上車「三寶」 首期$44萬做業主 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 今日 黃大仙居屋3房 $500餘萬有交易 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 今日 私樓 VS 居屋 上車客點揀？ 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入