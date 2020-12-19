居屋2020向隅客 回流二手市場 上車筍盤大搜查

居屋2020攪珠結果已經塵埃落定，房委會收約23.6萬份申請，超額逾32倍。購買力隨時回流二手市場，有意置業的人士可留意熱門上車地區，趁早執筍盤。

居屋2020推售4個屋苑，涉及7,047伙，包括鑽石山

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