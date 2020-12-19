馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 置業家居 2020/12/19 分享： 信置旗下馬鞍山耀沙路8號項目Silversands無懼疫情，計劃疫市推盤。Silversands提供160伙，預計關鍵日期為2022年8月31日，項目正待批預售樓花同意書，料於本月內推售。 信和置業集團 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 今日 將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 2020/12/12 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 2020/12/12 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 長沙灣弦雅 加推30伙 今日首輪賣53伙 2020/12/12 長沙灣弦雅 加推30伙 今日首輪賣53伙 將軍澳LP6 49伙餘貨現樓推售 LP10料明年初登場 2020/12/12 將軍澳LP6 49伙餘貨現樓推售 LP10料明年初登場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入