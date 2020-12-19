將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1% 置業家居 2020/12/19 分享： 將軍澳日出康城第6期LP6已屆現樓並開始入伙收樓，發展商本周二（15日）修改LP6付款方法，將全數重推49伙LP6餘貨單位，安排今日（19日）賣。 LP6最新價單顯示，取消舊有的即供及建築期付款，同步推 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 今日 馬鞍山Silversands 戶型多元 1房最細310呎起 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 2020/12/12 唐人新村尚悅‧天城 最快下周上樓書及開示位 擬提供高成數按揭 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 2020/12/12 屯門帝御‧星濤 加推88伙 最細186呎折實$414萬 長沙灣弦雅 加推30伙 今日首輪賣53伙 2020/12/12 長沙灣弦雅 加推30伙 今日首輪賣53伙 將軍澳LP6 49伙餘貨現樓推售 LP10料明年初登場 2020/12/12 將軍澳LP6 49伙餘貨現樓推售 LP10料明年初登場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入