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將軍澳LP6 現樓重推49伙 部分加價1%

置業家居 2020/12/19

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將軍澳日出康城第6期LP6已屆現樓並開始入伙收樓，發展商本周二（15日）修改LP6付款方法，將全數重推49伙LP6餘貨單位，安排今日（19日）賣。

LP6最新價單顯示，取消舊有的即供及建築期付款，同步推

...

欄名 : 新盤速遞

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