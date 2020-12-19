廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】 置業家居 2020/12/19 分享： 10座中層B室 300平方呎 開放式 【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收山水盈10座中層B室、實用面積300平方呎的開放式單位，這個單位獲76分。 康Sir剛開始檢查單位，就發 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 今日 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 最新專欄文章 更多 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 今日 One Eleven近港鐵站 翻新後招租$3.3萬起入場 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 今日 山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 2020/12/12 一號九龍道鄰近嘉頓山 不足5伙放租 1房$1.75萬起 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 2020/12/12 整體質素不俗 11項工種獲滿分（獲92分） 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 2020/12/05 荃灣區多迷你戶 發展潛力優厚 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入