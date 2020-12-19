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廚房鋅盆接駁欠佳 潔具及來去水「捧蛋」【獲76分】

置業家居 2020/12/19

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10座中層B室 300平方呎 開放式

【直擊驗樓單位】記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收山水盈10座中層B室、實用面積300平方呎的開放式單位，這個單位獲76分。

康Sir剛開始檢查單位，就發

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欄名 : 樓市熱話

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