山水盈暫錄3宗租賃 開放式月租$9,700

錦田北近年有不少新盤落成，例如爾巒以及PARK YOHO系列。區內最近再有新盤入伙，屬於路勁旗下山水盈，山水盈至今僅錄3宗租賃成交，現時有5個放租盤，月租叫價由$1萬至$2.9萬。

錦田北山水盈近月陸續

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