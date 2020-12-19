「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 置業家居 2020/12/19 分享： 全球爆發新冠肺炎後，賣樓、甚至住屋需求亦出現疫後新常態，新世界則為買家締造「置業2.0新時代」的體驗。 新世界亦相當重視參觀者及買家的健康，於全綫售樓過程及售後服務，提供一連串的保障。 其中 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 今日 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 今日 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 最新專欄文章 更多 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 今日 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 今日 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 2020/12/05 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 2020/12/05 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 2020/12/05 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入