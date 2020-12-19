「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 置業家居 2020/12/19 分享： 新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛，為集團訂立「新世界‧新目標‧新願景」。 新世界提倡「The Artisanal Movement集團文化願景」，集團相信以商業和創新，可回饋社會，並透過集團於3大核 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 今日 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 今日 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 最新專欄文章 更多 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 今日 新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 今日 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 2020/12/05 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 2020/12/05 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 2020/12/05 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入