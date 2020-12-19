新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好

焦點新盤柏傲莊I熱賣，令淡靜多時的新盤市場活躍起來，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢認為，項目銷情反映市場剛需強而有力，預計未來3至6個月樓市成交回升，展望2021年樓市中小型住宅將平穩發展，豪宅則有

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