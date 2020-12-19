新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好 置業家居 2020/12/19 分享： 焦點新盤柏傲莊I熱賣，令淡靜多時的新盤市場活躍起來，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢認為，項目銷情反映市場剛需強而有力，預計未來3至6個月樓市成交回升，展望2021年樓市中小型住宅將平穩發展，豪宅則有 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 今日 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 今日 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 最新專欄文章 更多 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 今日 「創新‧工匠‧共享」盡力回饋社會 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 今日 「置業2.0新時代」 令買樓省時、便利及環保 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 2020/12/05 會德豐地產常務董事黃光耀：冀明年重拾動力 樓價料升8至10% 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 2020/12/05 「轉贈愛」計劃第二期 支援受疫情影響基層學生 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 2020/12/05 集團明年推5個全新盤 集中西九龍及啟德區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入