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新世界發展營業及市務部總監黃浩賢：置業剛需強勁 料明年樓市平穩向好

置業家居 2020/12/19

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焦點新盤柏傲莊I熱賣，令淡靜多時的新盤市場活躍起來，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢認為，項目銷情反映市場剛需強而有力，預計未來3至6個月樓市成交回升，展望2021年樓市中小型住宅將平穩發展，豪宅則有

...

欄名 : 發展商專訪

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