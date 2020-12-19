近月本港爆發第四波疫情，政府再度收緊限聚令措施，發展商放慢新盤推售的步伐，買家亦因疫情減少睇樓活動。但亦有市民認為現時是入市的好時機，並在二手市場議價幅度擴大下趁機尋寶。筆者建議準買家在疫情底下申請按揭時，必須注意一些事項。

疫情蔓延確診範圍甚廣，近日有銀行分行因職員確診，隨即暫停該行服務，同時因應防疫工作而調整各區分行的營業時間。準買家欲查詢或申請按揭事宜，建議先查看各銀行之最新營業時間。

審批時間延長 預留充足成交期

除調整分行之營業時間，銀行亦重啟在家辦公的安排。據了解，今年年初銀行實施有關措施時，審批按揭的過程由約1個月，最長延至約兩個月，申請高成數按揭甚至需要額外多一至兩個星期。而銀行已汲取相關經驗，料今次即使重啟在家辦公，按揭批核過程較為順暢，但仍建議準買家預留充足時間，約3個月內的成交期最為穩妥。

此外，疫情持續反覆，再度重挫本港以至環球經濟，早前再有航空及酒店公司進行裁員，政府表示無意再推出新一期保就業計劃，並預計本年財政赤字將升至歷史新高。相信銀行因風險增加下，在按揭審批上較為保守，當中對受影響行業以及非固定收入人士的批核更為嚴謹。

從事疫情重擊行業 或需家人擔保

去年政府推出新按保計劃放寬按揭成數上限，現樓可承造最高9成按揭貸款由樓價上限$400萬增至$800萬；承造最高8成按揭貸款由樓價上限$600萬增至$1,000萬，首置客申請高成數按揭時，可豁免壓力測試。但據了解，現時銀行在審批受疫情嚴重影響行業（如航空、娛樂及飲食業）人士的高成數按揭時，均恢復須通過壓力測試要求。因此，相關人士在入市前，應先做好財務部署，預留充足的資金，事前可與家人妥善溝通，當有需要時，可讓合適的家人當其擔保人，以便順利通過入息審查。

疫情反覆，本港經濟仍存在不確定變數，筆者建議有意置業之人士要量力而為，購買負擔能力範圍內的單位，並且做好個人風險管理，有需要可事先向專業公司作免費諮詢評估。

▲ 疫情影響經濟前景，筆者建議有意置業之人士要量力而為，購買負擔能力範圍內的單位，並且做好個人風險管理。（本刊攝影組）