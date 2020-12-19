旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品

現代人愈來愈注重健康，為迎合客人口味，市面上部分手搖飲品店亦改行低糖、健康路綫。由旅遊達人謝利（Jerry.C）與兩位拍檔創辦的香港茶飲品牌「走杯」開業短短一年，品牌上月底在銅鑼灣誠品開設第二間分店。

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