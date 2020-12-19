旅遊KOL謝利 開健康茶飲店 疫市擴充 進駐誠品 置業家居 2020/12/19 分享： 現代人愈來愈注重健康，為迎合客人口味，市面上部分手搖飲品店亦改行低糖、健康路綫。由旅遊達人謝利（Jerry.C）與兩位拍檔創辦的香港茶飲品牌「走杯」開業短短一年，品牌上月底在銅鑼灣誠品開設第二間分店。 ... 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 2020/12/12 70年老字號陳勤記 進駐康城商場 原班人馬 延續老味道 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 2020/12/12 教你食鹵水 鵝脾正過鵝片 嫩滑多肉汁 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 2020/12/05 平民版星球蛋糕疫市創業 價錢大眾化4個月打響名堂 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 2020/11/28 90後女生旅遊獲靈感 開工作室教整馬賽克燈 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 2020/11/14 IT人轉行 做手工朱古力 傳遞快樂信息 茶品 創業 KOL 首次置業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入