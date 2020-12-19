現崇山 屋苑解構 置業家居 2020/12/19 分享： 景觀：基座夠高大部分單位享開揚景 現崇山基座較高，附近的舊樓樓層不高，故大部分單位景觀開揚。屋苑主要可分為市景、山景及內園景3大類景觀，當中向東南的單位享開揚市景，1及2座高層戶可遠眺啟德發展區及海景， ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（七） 相關文章 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 今日 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 現崇山 屋則大觀園 今日 現崇山 屋則大觀園 最新專欄文章 更多 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 今日 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 現崇山 屋則大觀園 今日 現崇山 屋則大觀園 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 2020/11/28 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 2020/11/28 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 2020/11/28 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 現崇山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入