景觀：基座夠高大部分單位享開揚景

現崇山基座較高，附近的舊樓樓層不高，故大部分單位景觀開揚。屋苑主要可分為市景、山景及內園景3大類景觀，當中向東南的單位享開揚市景，1及2座高層戶可遠眺啟德發展區及海景，

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