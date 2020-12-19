現崇山 屋則大觀園 置業家居 2020/12/19 分享： 現崇山由5座物業組成，共提供968伙，戶戶設有露台及工作平台。屋苑第3、5及6座再分為A、B兩翼，各設電梯大堂，住戶的私隱度很高。屋苑標準戶實用面積由520至1,122平方呎，提供2房至4房（連套房） ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（七） 相關文章 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 今日 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 現崇山 屋苑解構 今日 現崇山 屋苑解構 最新專欄文章 更多 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 今日 現崇山鄰近港鐵 間隔多元 2房入場費$980萬起 現崇山 屋苑解構 今日 現崇山 屋苑解構 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 2020/11/28 環宇海灣稍離荃灣西站 稍離荃灣西站 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 2020/11/28 4房：實用849至914呎 擁一室兩景 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 2020/11/28 3房：佔供應近5成 大部分連儲物室 現崇山 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入