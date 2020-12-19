現崇山由5座物業組成，共提供968伙，戶戶設有露台及工作平台。屋苑第3、5及6座再分為A、B兩翼，各設電梯大堂，住戶的私隱度很高。屋苑標準戶實用面積由520至1,122平方呎，提供2房至4房（連套房）

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