大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 置業家居 2020/12/19 分享： 日本一直是港人熱門的旅遊國家，大阪市現樓項目Advance OSAKA BRILLANT，僅售1,840萬日圓（約$137萬港元）起；中原地產為全港獨家發售，並將於本周六及日（19至20日）舉行物業優 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 2020/12/12 泰國布吉Tri Vananda 健康養生概念 照顧多代家庭 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 2020/12/05 新加坡Bijou雙層雙匙戶型 上層自住下層放租 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 2020/11/28 新加坡One Holland Village3座大樓各具特色 買家可對號入座 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 2020/11/21 新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 2020/11/14 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 日本 海外物業 大阪 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入