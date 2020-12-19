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ProTouch直立式蒸氣掛熨機

置業家居 2020/12/19

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一般蒸氣掛熨機只在底座進行加熱，然而蒸氣尚未到達噴頭，往往就在喉管冷卻，最終輸出的除了溫度有所下降的蒸氣，還有凝結的水滴，使熨好的衣服留下了惱人的水漬。ProTouch直立式蒸氣掛熨機搭載獨特Dual

...

欄名 : 影音家電

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