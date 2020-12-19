ProTouch直立式蒸氣掛熨機 置業家居 2020/12/19 分享： 一般蒸氣掛熨機只在底座進行加熱，然而蒸氣尚未到達噴頭，往往就在喉管冷卻，最終輸出的除了溫度有所下降的蒸氣，還有凝結的水滴，使熨好的衣服留下了惱人的水漬。ProTouch直立式蒸氣掛熨機搭載獨特Dual ... 欄名 : 影音家電 相關文章 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 今日 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 最新專欄文章 更多 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 今日 全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 Nanoleaf自動感測智能燈抵港 2020/12/05 Nanoleaf自動感測智能燈抵港 西門子三合一蒸焗爐 快煮有「營」住家菜 2020/11/28 西門子三合一蒸焗爐 快煮有「營」住家菜 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 2020/10/31 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 音響設備新品 讓你沉醉音樂世界 2020/10/31 音響設備新品 讓你沉醉音樂世界 消費資訊 Philips 家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入