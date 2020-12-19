全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門 置業家居 2020/12/19 分享： 港人生活節奏急促，尤其是上班族都希望早上能趕快出門。以往對熨衣服的印象總是工序繁複，既要熨斗又要熨衣板，而飛利浦近日推出的手提式蒸氣掛熨機8000系列及ProTouch直立式蒸氣掛熨機，相信能改變大家 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 今日 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 最新專欄文章 更多 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 今日 ProTouch直立式蒸氣掛熨機 Nanoleaf自動感測智能燈抵港 2020/12/05 Nanoleaf自動感測智能燈抵港 西門子三合一蒸焗爐 快煮有「營」住家菜 2020/11/28 西門子三合一蒸焗爐 快煮有「營」住家菜 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 2020/10/31 Bose全新消噪耳塞及全新無綫耳塞 完美融合最強降噪和平衡音質 音響設備新品 讓你沉醉音樂世界 2020/10/31 音響設備新品 讓你沉醉音樂世界 消費資訊 Philips 家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入