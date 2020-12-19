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全新蒸氣掛熨機 輕鬆撫平摺痕極速出門

置業家居 2020/12/19

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港人生活節奏急促，尤其是上班族都希望早上能趕快出門。以往對熨衣服的印象總是工序繁複，既要熨斗又要熨衣板，而飛利浦近日推出的手提式蒸氣掛熨機8000系列及ProTouch直立式蒸氣掛熨機，相信能改變大家

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欄名 : 影音家電

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