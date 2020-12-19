灣仔星街型格小區隱世味 教堂•神壇•見證社區變遷

灣仔星街小區近年有不少藝廊、Cafe進駐，在舊樓間「還魂」，成了獨特而隱寂的文青蒲點。建築師何力輝在Facebook成立了「鄰里關係研究所」，試圖為小社區打通經脈，創建不同的共享空間，不妨由他帶路，講解一下這區有趣的小風景。

今年香港設計中心舉辦的「BODW城區活動2020」，連繫了140多個創意單位、企業及社區機構，可惜因疫情關係，不少活動也被迫取消或延期至明年1月。城區活動其一項目，正是由「鄰里關係研究所」統籌的社區活動，創辦人之一何力輝（Eric）本身是建築師，在賓夕法尼亞大學及哈佛大學設計研究生院攻讀建築，熱衷於探究對社會具有深遠影響的建築和環境。在活動中，他就在月街舉行了一次「城市診所」，既鋪了人工草皮讓街坊閒坐遛狗，亦擺放Lego攤位讓小孩玩樂，以連結小社區。

昔日發電廠 變身潮區商民互動

說回星街的歷史，其實那處是香港首座發電廠-香港電燈的灣仔發電廠所在地，於1890年至1919年間運作。當時取了《三字經》中的「三光者，日月星」，來命名發電廠附近的街道，而星街就有「星光引路」之意，亦比喻電力帶來光明。引伸出來的有趣街道，例如光明街和電氣街，即指發電廠帶來的燈火通明。

Eric表示6、7年前的星街，還未變為刻下的型格社區。「主要是太古廣場第3期的落戶，帶動周邊的人流。他們也整靚行人路，優化社區引來更多cafe進駐。可以說這裏有私人發展商參與，再由本身市民自發整理社區空間，有不同的持份者花心機令這區變化不少。」

聖衣教堂 棲身豪宅2樓

香港開埠初期，灣仔仍屬較偏僻地區。當時政府在一幅山坡地開闢基督教和天主教墳場，給已逝的外籍人士下葬。後因人口漸增，墳墓逐步遷往跑馬地，天主教教會在墳場舊址興建房屋，租給貧窮教友居住，因大都是由澳門來港工作的葡籍人士，他們將此區命名為「進教圍」，英文為St. Francis Yard。

Eric說昔日此區有不少教堂，就連進教圍旁的秀華坊，當年亦是修女們興建的孤兒院。今天的秀華坊則是條「掘頭巷」，雖有型格髮廊及Cafe進駐，但相對於星街、月街的打卡店，仍有一份鬧市中的隱寂味，相當「歲月靜好」feel。

Eric帶我逛到星街1號，這是住宅匯星壹號所在，但門外卻寫了「天主教聖母聖衣堂」幾個字，原來是間教堂。「進教圍之前的聖方濟各堂拆卸後，對區內教友造成不便。到了50年代才有新堂於星街落成，先取名『煉靈堂』，後才易名為『聖母聖衣堂』。90年代，教堂地段出售予發展商，並按協議，在新的建築物內闢設聖堂，成為今天的模樣。」

走入教堂內，懸在半空的十字架像是耶穌從天而降，背後是彩石鑲嵌畫「加納婚宴」，一片聖潔典雅。許多人走過這座豪宅的門口，都不知道樓上另有乾坤。

同一條星街，沿路走入電氣街，亦發現一個小小的神壇，原來星街後方的山壁裏有英國殖民時期留下來的防空洞。「二戰時，灣仔的英軍設施遭日軍猛烈轟炸，據說防空洞裏有許多居民慘死其中。戰後仍不斷傳出鬧鬼事件，當地居民於是集資在洞外建一座供奉大伯公（土地公）的小神壇，這才恢復平靜。」

城市中的日式小茶室

本年度香港設計中心主辦的第3屆「BODW城區活動」，以「後疫情時代的20/20視野」為主題，透過200多場設計創意節活動，與大眾一起找尋新的視野和角度，為社會而設計。

現於日街蹓躂，還會發現有間小木屋，原來是理工大學畢業生Cindy自發組織設計項目「深食」（Deep Food）的作品，以蘋果為概念的蘋果暗盒（Obscura Apple House），就在灣仔日街白做研究所旁，名為「啟蒙之果」。Cindy表示食物不單用以果腹，而是連繫情感，對生活也有所啟悟。

「靈感取材於牛頓被掉下的蘋果，啟發出萬有引力的故事。茶室隔絕於城市外，可反思生活日常，將傳統日式四疊半的茶室改為兩疊，觀眾可屈膝而坐，被四周的放大投影包圍，以微觀的角度重新發現日常，找回幸福感與實在感。」

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 灣仔的星街小區有這條「掘頭巷」秀華坊，舊樓與 chill 小店並存，儼如鬧市的抖氣位。（馮柏偉攝）

▲ 「鄰里關係研究所」的創辦人之一何力輝本身是建築師，這次由他帶路講解區內近年之變遷。（馮柏偉攝）

▲ 月街上正有「啟蒙之果」展覽，以小茶室營造日式侘寂的禪茶文化，有去趁早！（馮柏偉攝）

▲ 月街上正有「啟蒙之果」展覽，以小茶室營造日式侘寂的禪茶文化，有去趁早！（馮柏偉攝）

▲ 電氣街上的大伯公（土地公）小神壇，原來背後有段閙鬼傳聞。（馮柏偉攝）

▲ 月街上的不少五、六十年代舊樓，粉飾一番後現已活化為潮流食肆。（馮柏偉攝）

▲ 秀華坊上仍有舊樓，翠綠的鍛鐵花窗，配以斑駁的石屎牆身，粗獷又雋永。（馮柏偉攝）

▲ 星街一號現已是豪宅，但二樓原來有間聖母聖衣堂，聖光在中央流瀉，別具靈氣。（馮柏偉攝）

▲ 日街上的文青雜貨店「白做研究所」，裝點得極具時尚感。（馮柏偉攝）

▲ 由大牌檔起家的德如，今天已「入屋」而成為茶餐廳，但那鐵皮小屋的店面仍保留着。（馮柏偉攝）