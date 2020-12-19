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網民嚴選 東京十大最失望景點

副刊版 2020/12/19

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因為疫情影響下，不少港人最喜歡去旅遊的東京，似乎這一年半載都沒法前往，澀谷車站的十字街頭、原宿竹下通等都叫我們回味。但你又可知道當地人對這些景點有何感覺？最近日本網民就選出「東京十大最令人失望」的景點

...

欄名 : 旅事通

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