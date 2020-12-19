網民嚴選 東京十大最失望景點 副刊版 2020/12/19 分享： 因為疫情影響下，不少港人最喜歡去旅遊的東京，似乎這一年半載都沒法前往，澀谷車站的十字街頭、原宿竹下通等都叫我們回味。但你又可知道當地人對這些景點有何感覺？最近日本網民就選出「東京十大最令人失望」的景點 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 2020/12/15 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 2020/12/12 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 2020/12/11 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 2020/12/08 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 2020/12/01 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 旅遊資訊 東京 日本 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入