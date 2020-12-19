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周杰倫Bruno Mars攜手合作 推廣Mojito基酒Rum

副刊版 2020/12/19

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「麻煩給我的愛人來一杯Mojito，我喜歡閱讀她微醺時的眼眸。」這是周杰倫今年6月推出的新歌《Mojito》的歌詞。周董不單為大家推介Mojito這古巴傳統的雞尾酒，日前更帶來他與美國音樂人Bruno Mars攜手合作的跨界「新作」--SelvaRey 24K冧酒，兩大天王嘗試在酒界擦出火花。

Mojito這家傳戶曉的雞尾酒，主要是由White Rum、糖（傳統用甘蔗汁）、青檸汁、梳打水及薄荷調校而成，也是美國著名作家海明威最喜愛的雞尾酒。今次周董不單帶來了新歌、古巴的風貌（MV親赴古巴拍攝），還帶來了製作Mojito的基酒--Rum。

Rum，香港人多稱為冧酒，又譯作蘭姆酒，產地多在加勒比海地區及拉丁美洲。這是一種蒸餾酒，由甘蔗副產品（如糖蜜）或甘蔗汁，透過發酵和蒸餾製成，得出透明澄清的液體，通常需要在橡木桶中陳年。

SelvaRey創立於2014年，酒莊坐落於巴拿馬的叢林之中，由世界級的冧酒大師Don Pancho Francisco Fernandez負責釀製，而Bruno Mars則以品牌創意總監的身份，主導樽身的設計以及品牌定位宣傳各方面。

日前Bruno在FB上透露即將與一位重要夥伴展開合作，原來就是大家熟悉的周杰倫。在推介影片中，周杰倫現身說法：「很開心終於揭曉了，我們保密了一段很長的時間，因為我們希望這個Rum出來的時候，每個細節都要近乎完美，畢竟大家都知道Mojito的基酒就是Rum。」

SelvaRey源自西班牙文「叢林之王」的意思，而周董帶來亞洲的兩款冧酒，分別是White Rum及Chocolate Rum。前者陳放於Bourbon木桶中，陳釀3年，再加入陳年5年的Rum酒，然後經過木炭過濾去除色澤，但仍保有甘蔗的香氣及焦糖的氣息。

至於Chocolate Rum則經過5年陳釀，並注入天然朱古力，如同包着朱古力的濃縮咖啡豆，並帶有拖肥糖的甜美氣息。可加入咖啡、熱朱古力或雪糕中，成為美味的餐後酒或甜品。但要提提大家，兩款Rum酒的酒精度都有35%-40%，小心太甜美多飲幾杯喝醉！

作者：何小雲

責任編輯：招美寶、李越樺

周杰倫在品嘗了Bruno贈送給他的SelvaRey 24K冧酒後，便立即愛上了，並加入成為品牌股東。（Direct Wines提供）

SelvaRey White Rum周杰倫簽名限量版禮盒（$339）（Direct Wines提供）

SelvaRey Chocolate Rum周杰倫簽名限量版禮盒（$398）（Direct Wines提供）

由Bruno Mars打造的SelvaRey，在美國雜誌《The Tasting Panel品飲專家》拿下亮眼成績——White Rum獲94分、Chocolate Rum 95分。（Direct Wines提供）

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