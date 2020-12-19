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Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶

副刊版 2020/12/19

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Vivienne Westwood Cafe首次於聖誕節推出期間限定繽紛聖誕村下午茶（$688/兩位，另加一），有多款鹹點及甜品，鹹點包括煙三文魚卷，中間夾着青蘋果及青瓜，配上醒胃的酸忌廉，清新味蕾之

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