Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶 副刊版 2020/12/19 分享： Vivienne Westwood Cafe首次於聖誕節推出期間限定繽紛聖誕村下午茶（$688/兩位，另加一），有多款鹹點及甜品，鹹點包括煙三文魚卷，中間夾着青蘋果及青瓜，配上醒胃的酸忌廉，清新味蕾之 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 今日 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 2020/12/18 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 2020/12/17 LING LEE養生美顏聖誕禮物籃 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 2020/12/17 一幻拉麵屯門新店推出「得一賞二」優惠 信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售 2020/12/17 信和集團6大商場推外賣優惠 $20外賣現金券以$5發售 飲食資訊 餐廳情報 美食 聖誕節 甜品 蛋糕 蛋 下午茶 朱古力 Cafe 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入