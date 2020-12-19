善用地理資訊系統 規劃大灣區安老

香港人的壽命全球最長，根據一間保險公司的調查，香港人平均早在40歲已開始為退休儲備，比起其他大灣區的居民要早。不過，如何安排老年的生活，尤其85歲及以上「超高齡」的人生，不少人仍然一籌莫展。

港超高齡人口 10年後將急升

香港人口老化不是新聞，不過早前統計處的一個公布值得注意：未來50年的人口推算中，60歲以上的各個年齡組別在未來會先升後降，惟有85歲以上組別，10年後即2031年開始急升20年，到2049年起一直維持在比今天多4倍的80多萬水平。而他們對醫療的需求特別大，根據人口老化大國日本的一間研究機構估計，85歲以上的人平均每年醫療開支估計達100萬日圓（約7.4萬港元），其中住院費用佔了一半以上，因此個人以至整個社會也面對沉重的壓力。

人口老化問題史無前例，全世界也在摸索如何面對。日本目前的65歲或以上長者約3,600萬，內地情況也非常嚴峻，單以鄰近我們的廣東省為例，65歲人口在2020年預計會超過1,000萬，30年後更可達3,000多萬人。

公私營院舍並存 回應市場需要

同時，人口老化問題複雜，醫療只是其中一個層面。例如早前英國對安老服務的一個調查，訪問了3,000位年齡介乎45至75歲、分布於全英各地的人，他們7成多有自己的房子，因此有一定的經濟能力。

對於老年生活，他們關心的，既有精神也有肉體的需要：97%重視上網，以保持跟親友（83%）和世界（76%）的聯繫，也用來「煲劇」（51%）；86%希望晚飯有熱食（英國不少地方只有午膳才供應熱食）；8成認為要有行動自由；55%則希望繼續和老伴一起生活。

我想這跟不少香港人類同。其實，粵港長者人口逾千萬，因應經濟、背景和健康狀況，有人喜歡活動多元的度假式院舍、有人也許希望有24小時貼身照顧；有人追求平民化服務、也有人對優質生活有要求。

因此談到安老需要，應該一如房屋供應市場，有公營和私家院舍，各有特色，以回應多樣化的市場需要。

我認為處理這個問題，應該要由城市的規劃入手。

目前香港的安老服務為人詬病，一般人對私營院舍印象欠佳，而政府的宿位不足，輪候時間長達41個月，因此早有建議，夥拍廣東省尤其大灣區發展優質安老服務。

可是目前礙於粵港兩地在制度、文化等的分歧，令本地長者對北上安老充滿疑慮，問題亟待兩地政府梳理。

GlS滙集數據 助尋適合土地

然而，粵港融合是大勢所趨，在未來20、30年，相互在各個範疇肯定有更緊密的合作，而港人北上安老必是其中之一，這其中便牽涉土地房屋、交通、基建、勞動力等多個範疇。面對如此龐大複雜的規劃問題，地理資訊系統（GlS）就可大派用場。

GlS這個電子地圖軟件，能有效把所有和地點相關的數據資料滙集、整理、分析，以視像化方式呈現。

當局透過GlS，有助找尋適合的土地，例如斜度少於25度，減少平整成本；避免危險路段，距離與主要幹道和其他城市不遠，方便工作人員通勤和家人探望；公營院舍最好是政府用地，以免增加成本等。這只是第一步，之後要把其他要求加入規劃，例如針對不同客群的院舍。

美國西雅圖的例子可供本港參考。當地因為有不少創科企業進駐，過去10年職位空缺增加3成，人口也上升了23%，每天有至少60個新居民遷入，是全美人口增長最快的城市，但當局秉持一個原則：在建造更多房屋的同時，也要同時照顧弱勢社群，以及保持相當的綠化地帶和公眾空間。

魚與熊掌兼得，難度不小。西雅圖當局於是進行一系列措施，包括放寬某些地段的可建樓宇高度，但同時要求發展商興建廉價房屋，又鼓勵業主改建車房、地庫、後院小屋等，為單親家庭提供更多平價居所，而屋主也可賺取額外收入。

當地法例規定每7年要盤點一次全市土地，方便檢視可建房屋的土地供應和密度與原先規劃是否相符。如果把這些複雜的分區規劃圖則和用地指引打印出來，至少有10吋厚，但用GlS軟件則簡單方便。

數據3D視像化 促進效率溝通

同時，運用GIS軟件的3D視像化功能，可把所有規劃流程在一個平台上進行--由收集數據、分析、圖像化、與其他部門和公眾分享，以至決策等，既促進效率，也令溝通更暢順。相比用硬梆梆的數據，3D視像化功能把資料以地圖、圖表、曲綫圖等顯示現有土地供應下可建造住宅單位的估計，並且預視發展之後對環境的改變，便利不同的持份者如附近居民參與其中，提出意見，促進社會和諧。

香港早於20多年前已引進GlS，是亞洲的先驅，因此在土地規劃上，可以主動和內地多交流，優化城市規劃之餘，更有助提升整個大灣區的競爭力。

▲ 粵港融合是大勢所趨，相互在各個範疇肯定有更緊密的合作，而港人北上安老必是其中之一。（中新社資料圖片）