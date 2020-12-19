調配公僕助送檢疫 加快程序免再延誤

有與確診者緊密接觸人士，因在等候送往檢疫中心期間猝死，引起輿論譁然。延送檢疫事件存在已久，港府須正視問題，若人手不足，應靈活調動公務員協助運送，絕不能以程序或資源不足來拖延，讓疫情繼續擴散，悲劇再現。

延送檢疫荒謬 增社區播毒風險

62歲婦人因女兒確診，上周三在家等候安排送往隔離中心檢疫，苦等三天卻因病情惡化離世，死後證實確診。社會各界對事件感到悲哀，並批評政府檢疫仍歎慢板，因緊密接觸者在社區多留一分鐘，只會增加播毒風險。

事實上，有確診者的家人試過公司同事檢測已有結果，自己仍在家苦候多天才獲送往檢疫中心的荒謬情況，直至今次有人等到死，才得到社會重視。事件不禁令人質問箇中原因，是檢疫設施單位不足？抑或人手不足？還是官僚程序所致？

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天被多次追問為何遲遲未能安排緊密接觸者往檢測中心時，以不是其部門負責為由，不清楚安排檢疫的詳細流程。目前檢疫設施有4,364個單位，有約1,600個單位可用，對於送檢工作緩慢，相信是近日葵盛西邨及麗晶花園大型撤離行動，令人手需求增加。

然而，葵盛西邨疏散是漏夜行動，當局尚且可調動足夠警員、消防和醫護進行，為何在日間卻未能安排到人手、車輛送緊密接觸者到隔離中心？延送檢疫存在多時，是否有部門着手解決？

若果是人手不足的話，政府作為本港最大僱主，擁有逾17萬公務員，有足夠人手可調動，尤其目前大部分公務員在家工作，一些部門如康文署的圖書館、運動場館職員基本上是閒賦在家，為何不能靈活調動這批員工，用來協助運送有關人士到檢疫中心，因為運送工作毋須專業訓練，只要穿着全副防護裝備便可以。

實幹官員統籌 執行細節須到位

其實，政府在防疫工作上並非做不到，只是沒盡力做好。一如在第2波疫情爆發時，有專家提出仿效外國做法，徵用指定酒店檢疫，但當局最初以通風和中央冷氣系統不易解決而拒絕，其後改變初衷，卻只是有形無實，因沒做好配套措施，任由入境者自行搭車到酒店、外出逛街和吃飯，甚至容許訪客到訪，引發第4波疫情。當局今次痛定思痛，終於可推行更嚴格的檢疫酒店，糾正之前甩漏，而相關酒店昨天亦可提前啟用。

問題關鍵是政府有否執行意志，以及做好配套措施。過往推出政策時，只靠市民自律配合，沒有做好每項配套措施的細節，現在務必要將鬆開的螺絲扭緊，一環扣一環，並要派有能力官員負責統籌，調動一切資源，確保每個環節都執行到位。一旦發現有環節出現甩漏，便須馬上作出建議修補。

港府有足夠的人手和資源，若加以善用和調動，有助防控疫情，各部門絕不能抱着自家打掃門前雪心態，否則繼續有甩漏，只會讓自律抗疫的市民感到洩氣。

責任編輯：楊雨