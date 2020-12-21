論市場價值，中國當代藝術作品是這二十年來，成交增長和藝術家作品拍賣總價高速增長的日子。舉個像神級股票的例子，二千年張曉剛的作品，還只在五千美元區間，現在已是億元港幣的價位。

再看統計這二十年的總成績，全球拍賣總價的TOP 20藝術家，當中有五位來自中國，分別是第五位的曾梵志、第八位張曉剛、第十一位陳逸飛、第十二位周春芽和第十八位的劉野。劉野也被不少藝評平台評為今年全球十大藝術家之一。如果放大到全球一百強，則有三分之一來自中國。

有意思的是，現在名單中出現的稱得上是當今中國藝術界的大咖（除陳逸飛已逝世），創作旺盛期均在九十年代至二千年代初，然後在往下近二十年間，成為藝術資本最追捧的對象。

這當然和崛起的中國潮流有關，更重要應該是經濟起飛伴隨的審美投資轉換，藝術的影響力和話語權，也無可否認跟國力有關。而中國這二十年的發展，對藝術有特別的要求，也是造就新一代中國藝術市場冒起的原因。

國際除了要追中國藝術概念，國際大型藝博的轉型是另一大重點，二千年後，香港開始幾乎是意外地成為了全球藝術拍賣最繁榮的城市——多得不少中國當代作品是在此上拍架，也為着中國資本在香港最捨得花錢買藏品。

那錢從哪來？中國為何也特別多藝術品買家？一個是這二十年來忽然致富的個人藏家。二是近十年，各地的私人企業及地方藝術館推陳出新，無論是私人的畫廊、企業的收藏，到大型美術館，都需要作品去填滿。這些中國資本，對中國及世界當代藝術的消費成了常態。