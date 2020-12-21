拆解瘦身產品的成分及功效

Judy在WhatsApp傳來一個網址，內容是一款瘦身產品的宣傳介紹，我以「掩眼」的表情符號回應她說：「已好一段時間沒被問起這類瘦身產品，我還以為現已不再流行。」Judy隨即追問：「這產品說可燃燒深層脂肪、加快新陳代謝、減少脂肪吸收……」她似乎已將產品聲稱的效用背得滾瓜爛熟。

我不忍對她當頭棒喝，婉轉地對她說：「如果單單服食一種減肥產品就能成功瘦下來，這產品必定是當今最偉大的發明吧！」她仍不死心：「我明白不可單單依靠它瘦身……但你也知我跟餐單期間，偶爾也會放肆破戒，如果配合這產品，會否更有效？」

看來，我要認真解釋一下：「對於瘦身產品，我們最關注的，是其效用性及安全性。這類產品並非處方藥物，毋須受『美國食品及藥物管理局』（FDA）認證，製造商只需自行承擔，確保產品的安全性，以及標籤資料的真確性，為消費者作出保障。雖然這產品聲稱有多個國家機構『認可』，卻只能理解是其衞生及安全方面獲得認可，並非指瘦身效用上獲得認證。」

瘦身產品一般少有臨床研究，真實測試它在人體上的瘦身成效；產品上的宣傳，多只誇大它所含的個別成分，在實驗室或動物研究上所推斷的作用。

以藤黃果為例，它是常見的瘦身產品成分，科學研究並沒有一致性結論，證實它有瘦身功效。少數指出藤黃果有正面效用的研究，當中顯示服食藤黃果的測試組別，所減去的體重只多一至兩磅。藤黃果的成分HCA（羥基檸檬酸），會抑制身體一種刺激脂肪製造的酵素，但在人體所需要的分量未經肯定，亦未知產品的HCA含量，就被誇大成可預防身體脂肪積聚，效果存疑。

事實上，產品上各個成分及含量，未能確實是否有所聲稱的作用。要減少脂肪吸收，飲食上就是要減少進食高脂肪、高熱量的食物，並多配搭高纖食物，可增加飽肚感，亦有益腸道健康。適量運動可燃燒脂肪、提升新陳代謝，相對服食藥物或產品，絕對更有效、安全且持久。瘦身，並沒捷徑。

（編按：讀者如欲了解更多常見瘦身產品成分，如咖啡因、纖維、益生菌、甲殼素的功效，可【按此】瀏覽。）