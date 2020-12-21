疫苗運送機遇 冷鏈物流前世今生

如果說，新冠疫情帶來甚麼意外收穫？被迫待在家，和家人相處時間多了，就是值得珍惜的當下，大家原本可能上了街玩得興起熱鬧，卻冷待了父母兄弟姊妹。「冷待」，是一個負面詞；「冷鏈」就不同，如今人人都指望它，冷鏈不再冷門，成為了熱門，一個全球民眾靠它運送新冠疫苗的產業，意外地得到大力發展的機遇。

如今，我們走入一家日式餐廳，點一份三文魚定食晚餐，碗中白米可能來自日本或越南，三文魚或是智利來的，配菜淋的日本芝麻醬，可能產自湖北的黑芝麻，味噌是加拿大進口大豆製造，它們都歎着冷氣搭船或搭飛機在全球冷鏈中配送，最後送到我們口中。「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」唐玄宗命人千里快遞荔枝，只為博得楊貴妃一笑。為了送荔枝，從千里之外的涪州，也就是如今重慶，馬不停蹄走了7天7夜，荔枝是送到了，快遞荔枝的人和馬都怕累死了。楊貴妃雖笑，但可能是儍笑，經過長時間運輸的荔枝，色香味皆無，吃還是不吃？今天，不必是后妃，吃新鮮荔枝已是尋常事，因為有冷鏈，而藥品包括疫苗，也就是冷鏈常客。

冷鏈（Cold Chain），全稱冷凍冷藏供應鏈，不單指儲存、運輸，廣義上是一種控制溫度的供應鏈系統，從原材料供應、工廠內生產時，到儲藏、運輸物流、銷售等環節，維持產品在一定低溫範圍內，以延長產品保存期限。從生產商大型冷庫到零售端冷櫃（B2B），再到消費者端的家用雪櫃（B2C），當中的冷凍運輸，就是冷鏈運輸，現代化冷鏈的運用其實不到100年。

冷鏈歷史僅百年 疫苗運輸挑戰大

要冷藏，先得有冷氣。大家或許都知世界上第一套冷氣系統，是美國人開利（Willis Haviland Carrier）在1902年發明的，他的公司把更多精力放在家用冷氣、商用冷氣上。另一個人在運輸用製冷設備的研發上搶佔先機，他是出生於俄亥俄州的瓊斯（Frederick McKinley Jones），1938年他設計並製造了世界第一台運輸用製冷機組，是美國Thermo King品牌第一款產品，憑藉堅實技術根基及發展，今天該公司被稱為冷鏈設備行業龍頭。

上世紀初，冷藏運輸工具開始出現，但只是加冰塊保存來運輸，二戰前鐵路運輸在冷鏈運輸佔主要角色。瓊斯的發明問世，50至60年代冷藏或保溫車輛和船隻開始大範圍應用。美國是農業大國，生產、銷售生鮮食品非常多。再加上主要運輸用冷凍設備品牌都誕生於美國，所以冷藏運輸發展迅速。早期同樣以鐵路為主，如今美國冷藏運輸主要以公路冷藏車為主，佔逾60%。90年代隨着全球化，產品種類愈來愈多，物流與倉儲考驗愈來愈複雜。某些水果或花卉，除了需要穩定溫度，還要加入減慢成熟的氣體。不同水產品又有不同低溫要求，酒類比常溫略低就已足夠，電子產品則對濕度另有要求。如此一來，就得加裝微型電腦在冷鏈運輸及儲存工具，製冷智慧化，有數據監控、無綫遠程監測，又要同時具備能源效益，與當年運荔枝，完全不可同日而語。

近10年許多物流供應鏈都不斷有創新發展，原因不外乎國際貿易商品種類更趨複雜，多了人在網上買東西，電商對物流速度要求更快，處理不同貨物能力要求更高。物流業面對同行競爭，都採用自動化及新能源等，想盡辦法降低成本，無人化腳步也在運輸環節出現，例如無人機、無人卡車、無人貨船都往實用方向邁進。

冷鏈作為供應鏈之一，運輸歷史不足100年，發展速度相對較慢，始終投資要看需求。新冠疫苗的運送，加上全球人人少了出戶，需要添置多些肉菜蔬果在雪櫃，冷鏈運輸有極大需求，而運輸關乎人命的疫苗，要求就更高，挑戰更大。

科學運輸及儲存是保證新冠疫苗順利接種的重要一步，疫苗對溫度極其敏感。世衞組織曾經有研究推算，全球每年有多達一半疫苗被浪費，很大程度上是因為缺乏合適的溫控存儲和完整冷鏈物流。疫苗通常需要全程恒溫冷鏈，高溫或低溫都不可以。據國際航空運輸協會估計，如果按照全球75億人每人1劑新冠疫苗計算，需要8,000架次滿載的波音747貨機才能滿足需求。DHL的疫苗運送白皮書則指出，在全球範圍內配送新冠疫苗需要約1.5萬架次飛機航班運輸，以及約1,500萬次冷藏箱運送，新冠疫苗運送也因此被稱為全球航空貨運業「世紀使命」。

有危有機 疫下提升冷鏈水平機遇

從另一角度看，有危便有機，今次是提升冷鏈全行水平的機遇。正如最早的家用雪櫃不靠電，而是靠定期向賣冰公司買冰放入去，1925年電冰箱面世引爆消費者狂熱，即使1929年開始數年的經濟蕭條，其間雪櫃產銷與電影仍是少數持續增長的行業。如今在運輸新冠疫苗中再度扮演要角的Thermo King，當年也是在二戰危機中茁壯，它和同行又如何應對今天「世紀使命」？明天續談。