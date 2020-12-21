中央消除金融隱患 更好應對內外挑戰

中央經濟工作會議為明年經濟定調，將焦點放在防範金融安全風險，目的是要處理積壓已久的債務風險以及新興互聯網金融可能帶來的隱患，以免發生系統性風險，損害十四五規劃布局。若中央能化解金融風險，有助構建內循環發展，擴大對外開放，更好地應對內部和外圍挑戰。

控疫推升槓桿 網上金融無序擴張

中經會甫結束，國家發改委隨即馬上開會，部署明年工作，會議強調要前瞻性防範和化解金融風險，運用改革思路和市場手段處置企業債務違約問題。前財長樓繼偉昨天在深圳出席一個金融峰會時指，金融亂象會嚴重影響雙循環發展，特別是國內大循環，並不點名談及暫停螞蟻集團上市，是要防範系統性風險。

防範金融風險成為明年經濟主軸，其實是貫徹了國家主席習近平提出的總體國家安全觀。習近平自去年起便不斷強調要有效防範、管理、處理國家安全風險，包括金融風險，因世界經濟形勢在疫下變得更複雜和更嚴峻，美國為了遏制中國崛起，隨時會發動金融戰，為了能有效應對挑戰，中國更須在疫情受控下，積極消除自身的金融隱患。

金融風險主要分成兩類，一類是傳統金融業積壓已久的高槓桿（用資金進行高倍數借貸，借貸過多，風險增大）問題。根據中國社科院資料顯示，今年首3季宏觀槓桿率急升至270.1%，即債務是GDP的2.7倍，比去年底的245.4%急增24.7個百分點，幾乎填平了之前去槓桿所取得的成果。槓桿率急增，因疫情衝擊經濟，大量新增債務流入存量資產（包括如企業應收帳款、其他應收款項和無形資產等）的交易市場，或是用借新還舊，令企業融資難，既增加企業違約風險，也嚴重影響內循環發展。

另一類風險是新興互聯網金融所帶來的新問題。互聯網金融平台過去幾年利用「創新」作旗號，急速擴充發展，在網上接受大量存款和貸款，令網上存貸平台如雨後春筍般湧現，部分平台更利用蒐集得來的數據分析借款方的風險特徵，在無抵押下尋求銀行向對方貸款，規模愈做愈大，加上是海外上市公司，漸漸營造成「大到不能倒」形象，埋下系統性風險。

強監管補短板 風險可控擴開放

盡管這些互聯網金融平台發展迅速，但在規模上仍然無法與傳統金融業匹敵。例如網上保險去年總保費收入2,696億元人民幣，但佔整個保險行業總保費比例僅6.3%。至於整體金融市場發展方面，第三方支付平台，例如支付寶、微信支付的增長最快，去年已佔流動支付市場份額近40%，而銀行仍佔逾60%。然而，中央近年積極着手處理點對點網貸（P2P）平台，就是發現這些中介平台將中小型投資者的小額資金聚集起來，再拆借給有資金需要的企業或個人，可是部分平台老闆集資後卻挾帶款項失聯，導致小投資者損失慘重，構成金融隱患，須積極出手監管。

中央加強對互聯網金融平台的監管，旨在消除平台無序擴張的隱患，務求將他們納入規管，確保金融系統穩健發展，因金融系統仍未全面開放，透過加強監管，在風險可控情況下才逐步擴大開放，吸引外商繼續來華投資，以便應對美國在未來出更狠招數。

中國明年將繼續在去槓桿防風險，以及保持經濟復甦之間取得平衡，不會貿然讓適度寬鬆貨幣政策和積極財政政策退場，而是確保政策精準有效，讓內循環和需求側改革（穩健擴大內需，令經濟轉向消費驅動）可行穩致遠。

責任編輯：楊雨