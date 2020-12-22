用最直接的搜索頻率和點擊量出發，百度的2020年度關鍵詞，是中國網絡上對整年較關注話題的反映。字詞方面，分別是：疫情、全面小康、口罩、中國探火、抗美援朝70周年、中美關係、三十而已、乘風破浪的姐姐、科比逝世。

疫情、口罩等字當然能理解，《三十而已》則是一部講成熟女性如何較自信獨立生存的電視劇。《乘風破浪的姐姐》則是中年女星的綜藝節目，兩者都確是今年內地現象級話題。但民間有那麼多人關心抗美援朝和探測火星嗎？這其實也跟平台本身對事件的流量傾向有關，譬如在頁面上更多出現某些字詞，曝光率提升，也增加了網民對這些字詞的好奇。表面上是看客觀數據，實則可能一早被流量操縱。

年度生活方式方面，則有：口罩、直播帶貨、在家辦公、在綫網課、拒絕野味、宅家運動、雲社交、外賣經濟、在家理髮、國內遊，都直接和疫情社交生活隔離有關，亦是不難理解。比較具中國特色的則為直播帶貨，其他地方可算完全不流行。這種冒起於兩三年前，到去年率先形成高峰的交易模式，可能徹底改變中國的營商結構。現在有實力的直播主持及其公司，主打的業務，實質上是遠遠廣於直播帶貨的定義。

一間包括了目前最當紅的播主的公司，他們的簡報會中就梳理了它們的服務循環：品牌概念設計、產品研發、投入生產、創意內容、傳播、銷售轉化、數據沉澱、效果分析、趨勢洞察，最後通過以上的數據及結果，又再研發設計新產品。即是把生產、宣傳、分銷、市場分析都做了，亦等如兼了生產部、媒體、廣告分司、分銷商、市場調研等角色，也意味着原本從事這些專業的人員，要面臨大轉型。