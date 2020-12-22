戰友恩恩今天覆磅，體重升了兩磅，翻看飲食記錄，看似吃得清淡，我裝出懊惱的樣子，問：「會不會是經期臨近？或是遇上便秘麻煩……」她吞吞吐吐地說：「飲了……少許清酒，會是問題嗎？」

我盯着她：「少許即是多少？」她答：「一瓶。」我揶揄她：「看來你的酒量不錯，一整瓶還算少？」她理直氣壯地說：「人皆說飲啤酒會有啤酒肚，我已經放棄啤酒，轉飲清酒，不是較好嗎？」我糾正她：「啤酒肚只是個統稱！酒精的熱量高，每一克有七卡，熱量僅次脂肪的九卡，比碳水化合物及蛋白質的能量差不多多一倍。」

她愕然：「嘩！真想不到，原來酒精跟脂肪的熱量差不多。但……聖誕臨近，少了酒精，氣氛不像樣。」我苦口婆心地說：「疫情嚴重，還是少開派對吧！」她說：「只是三數知己短聚，大夥兒的已取消了。」我提醒她：「小酌怡情，多飲壞肚皮！酒精熱量，不能小覷，很多人以為紅酒健康，一喝就是一大瓶，其實一瓶紅酒的熱量已有差不多七百五十卡，是成年女性整天所需熱量的一半了。」

她問：「怎樣去評估酒類的熱量呢？因為酒品好像沒有營養標籤。」我詳細為她解答：「不難估計的，酒精愈高，熱量愈多，所以說，我們常飲的酒類中，威士忌會是較『肥』的，因為其醇度達四成以上，相反，啤酒則較低，畢竟其酒精只約有百分之五，但必須小心，近來時興飲手工啤酒，酒精隨時超過百分之十，當然，飲用量亦需計算在內。」

她點頭：「完全明白！我會留意一下。」