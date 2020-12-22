MOS Burger推出牛油果醬和牛漢堡 副刊版 2020/12/22 分享： MOS Burger推出全新的牛油果醬和牛漢堡（$32 /個），配上番茄、芝士、新鮮蔬菜幼苗及日式芝麻芥末醬，糅合傳統風格與創新口味。同期亦有兩款全新湯品登場，分別為加入營養蔬菜粒及粒粒蜆肉的周打蜆湯 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Haagen-Dazs × Sanrio Characters 推出期間限定雪糕杯 今日 Haagen-Dazs × Sanrio Characters 推出期間限定雪糕杯 老虎堂推出全新黑糖珍珠湯圓 2020/12/21 老虎堂推出全新黑糖珍珠湯圓 Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶 2020/12/19 Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 2020/12/19 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 2020/12/18 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 飲食資訊 餐廳情報 設計 商品 旺角 朱古力 雪糕 便利店 黑松露 汽水 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入