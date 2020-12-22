MOS Burger推出牛油果醬和牛漢堡

MOS Burger推出全新的牛油果醬和牛漢堡（$32 /個），配上番茄、芝士、新鮮蔬菜幼苗及日式芝麻芥末醬，糅合傳統風格與創新口味。同期亦有兩款全新湯品登場，分別為加入營養蔬菜粒及粒粒蜆肉的周打蜆湯

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