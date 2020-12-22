Haagen-Dazs × Sanrio Characters 推出期間限定雪糕杯 副刊版 2020/12/22 分享： Haagen-Dazs×Sanrio Characters繼上次的冰袋禮物後，今年度壓軸登場的期間限定雪糕杯，絕對是今個聖誕獨一無二的最佳禮物之選。同樣是以Hello Kitty、My Melody及 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 MOS Burger推出牛油果醬和牛漢堡 今日 MOS Burger推出牛油果醬和牛漢堡 老虎堂推出全新黑糖珍珠湯圓 2020/12/21 老虎堂推出全新黑糖珍珠湯圓 Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶 2020/12/19 Vivienne Westwood Cafe推出聖誕下午茶 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 2020/12/19 8度海逸酒店推出外賣冬至盆菜及聖誕美食 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 2020/12/18 etc wine shop 推出聖誕限定葡萄酒套裝 飲食資訊 餐廳情報 設計 商品 旺角 朱古力 雪糕 便利店 黑松露 汽水 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入