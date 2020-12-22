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Haagen-Dazs × Sanrio Characters 推出期間限定雪糕杯

副刊版 2020/12/22

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Haagen-Dazs×Sanrio Characters繼上次的冰袋禮物後，今年度壓軸登場的期間限定雪糕杯，絕對是今個聖誕獨一無二的最佳禮物之選。同樣是以Hello Kitty、My Melody及

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