黃秋生加持變人龍店 音樂人台南開港式茶餐廳圓夢

台灣是近年不少港人移居的地方，香港音樂人艾撒克（Izahak）今年6月落戶台南，並開設港式茶餐廳。適逢黃秋生在上月到台灣拍攝《開着餐車交朋友》，在他的店學整叉燒包，在明星效應下大收旺場。「差不多等如暑假時的生意額，完全始料不及。」欣喜背後，Izahak卻時刻面對人手短缺的問題，且聽他道來台灣經營餐廳的心經。

本身是歌唱老師的Izahak，2011年至2016年於英皇娛樂演藝創意學院任教，離職後freelance教唱歌。「我本身讀過香港演藝學院1年，現在才知那時自己有ADHD（注意力不足過動症），結果輟學。跟曾路得老師學唱歌，後來則在區瑞強的民歌餐廳做駐場歌手，算是踏進了演藝圈。」

合資100萬港元 開英倫港式餐廳

去年的社會運動令他教唱歌的收入下跌，有朋友在那時提出不如開食肆。「因為父母離異，我自小就要學煮飯給家人食，入開廚房。後來朋友建議開餐廳，我說香港租金成本甚麼都貴，不如去台灣試試。其他朋友知道後，也有興趣入股，結果7個parties（部分是夫妻）合資100萬港元，在今年6月在台南開了『英倫港式餐廳』。其實他們部分想投資移民台灣，但不知那裏的營商環境，算是找我來探探路。」

Izahak本身有個台灣妻子，要移民台灣其實大可以用依親方式輕鬆入籍，不必冒着蝕本的風險開餐廳，但他認為天時地利人和就像上帝已預備好，而這機會正好讓他體驗人生，豐富自己的演藝歷程。

雖然Izahak有烹飪基本功，但開食肆創業始終是新丁，一切也得從頭開始。「幸好在演藝界也認識一些朋友或星級廚師，部分還教我沖奶茶，叉燒更是三大連鎖快餐集團某燒味總廚教我弄的。我先在家不斷練習，給朋友試食。去年10月往台灣前，經親戚介紹也去了粉嶺協香麵包西餅實習，學『烘焙速成班』，也謝謝他們的協助。盡管有配方，因台灣的材料跟香港不同，效果也千差萬別，要不斷努力嘗試才成功。」

教秋生哥製叉燒包 人氣大熱

這次與秋生哥在台南結緣，是Izahak的前演藝導師，告知黃秋生將會訪台拍攝節目《開着餐車交朋友》。「我純粹想跟秋生哥打個招呼，後來他竟然來了我店，並教他製作叉燒包，他也讚我們的燒味有水準。他將拍攝花絮放上網，台南的街坊知道就來幫襯，以致時常爆滿。」

Izahak說選擇落戶台南，是經過實地踩綫後，跟台中、高雄等地相比，認為台南的舖租和物價等相對較低，兼有外家的支援，也讓他放心不少。他的心血結晶「英倫港式餐廳」終在今年6月開業，總面積約1,200呎，以經營廣東菜來計，他說算是中等規模。「若去到新光三越等百貨，或在大型商場，租金高達幾十萬台幣。在小巷開的港式料理舖，只可放到6至8張枱，只賣奶茶及麵包，或單賣點心等。我們算是中型餐廳，燒味、點心及菠蘿包都有。」

人手浮動 最頭痛

講到在台灣做餐廳，最困難和艱苦的肯定是人手問題。「記得6月開張時，約有17個員工，全職兼職均有。但我發現無論我給多少人工及福利，譬如薪酬比外邊的員工已多出25%，甚至提供免費住宿。只要他們覺得忙和辛苦，就會不做，有的甚至上午做完下晝已不見人。台灣人講求慢活，亦指工作要慢慢做，不似香港茶餐廳的樓面一眼關七，靈活走位。」故Izahak表示，以前跟員工「講個信字」，嘗過教訓後才明白要簽好合約條款的重要。

Izahak提醒有意赴台創業的港人：「台灣的勞工法例幾乎全部都是保障僱員，例如：員工離職沒有賠償罰則，但僱主要解僱員工就需要跟法例支付遣散費用，除非員工自願離職。所以開業前需要徹底了解勞工法例，不然很容易因為不小心而招致巨額損失。」

一般員工的薪酬，Izahak說約由2.5萬至3萬台幣不等，廚師若是大廚級則約4萬台幣，點心或燒味師傅更可去到6萬台幣以上，成本雖比起香港便宜一大截，但仍有請人的困難。

人手最糟糕的情況，是上個月初，由樓面到廚房幾乎全辭工，要由Izahak全部親力親為。「自從6月開張，11時開舖至晚上11點，我沒有休息過一天，幸好其後經朋友介紹重新請一批員工，現在約有10人算是齊腳。做食肆要看你規模幾大，小本經營的，可能賣十幾個菠蘿包，『維到皮』就可收工。但我又要交租又要請人，要維持相當的營業額，無得hea住做。」

在台灣經營餐廳，Izahak說網上的食評、有否網紅為你宣傳相當重要。「行內出錢請Blogger寫文章很普遍，況且客人常常食評家上身，若太多負評極易結業。如我們隔籬街的『旺角點心店』，開業約半年就是如此執笠。要平常心面對網上評論，在『好鍾意』同『勁唔鍾意』的食客中，很難同時取悅兩者，只有堅持做好食物質素，才是一大挑戰。」

Izahak笑言目前是由揸咪到揸鑊鏟，但他熱愛唱歌的初衷未忘，現正於17LIVE開直播，內有他餐廳的運作實況及唱歌給網友聽。未來也有開音樂餐廳的理想，朝着目標慢慢前行。

作者：馮柏偉

責任編輯：鄺素媚

▲ 黃秋生上月到台灣拍攝《開着餐車交朋友》，也到訪Izahak在台南的英倫港式餐廳。（被訪者提供）

▲ 秋生哥在Izahak的店內拍攝。「黃秋生對食的要求很高，不好食的會不留情面地講，幸好他也讚叉燒夠水準。」（被訪者提供）

▲ 著名的黯然銷魂飯（160台幣/44港元），隨餐附上特製薑葱油。（被訪者提供）

▲ Izahak不時會邀請魔術師於店內表演，用餐時也增加娛樂性。（被訪者提供）

▲ Izahak（左二）曾在區瑞強的演唱會中獻唱，屬資深的唱家班。（被訪者提供）

▲ Izahak與學生兼前TVB藝人羅泳嫻及歌手天堂鳥成員Tyrese（歐喬鋒）合照。（被訪者提供）

▲ 「英倫港式餐廳」洋溢陣陣的工業風，空間大，採光也不錯，現在更是人龍店。（被訪者提供）

▲ 「英倫港式餐廳」洋溢陣陣的工業風，空間大，採光也不錯，現在更是人龍店。（被訪者提供）

▲ 因Izahak的媽媽在英國開中餐館，故他將食肆命名為「英倫港式餐廳」。（被訪者提供）

▲ 「英倫港式餐廳」內有港式叉燒包，當然也是秋生哥的「招牌喜愛」美食。（被訪者提供）