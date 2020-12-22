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東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞

副刊版 2020/12/22

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今年因疫情關係，不能「返鄉下」飛到日本旅遊，惟有以綫上形式虛擬旅遊望梅止渴。位於東京的史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo）適逢1周年紀念，首度開設綫上參觀全新體驗，可安坐家中瀏覽，更

...

欄名 : 旅事通

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