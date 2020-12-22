東京史努比博物館推綫上參觀 30分鐘Snoopy帶路導賞 副刊版 2020/12/22 分享： 今年因疫情關係，不能「返鄉下」飛到日本旅遊，惟有以綫上形式虛擬旅遊望梅止渴。位於東京的史努比博物館（Snoopy Museum Tokyo）適逢1周年紀念，首度開設綫上參觀全新體驗，可安坐家中瀏覽，更 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 網民嚴選 東京十大最失望景點 2020/12/19 網民嚴選 東京十大最失望景點 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 2020/12/15 芬蘭航空首推VR虛擬航班 8班機直飛芬蘭探聖誕老人 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 2020/12/12 大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 2020/12/11 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 2020/12/08 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 疫情 美國 日本 Facebook 東京 日圓 博物館 門票 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入