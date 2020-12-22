抗疫敵我不分 須防疫苗民族主義

泛民總辭，頓失立法會表演舞台及發言空間；隨之而來的政治異象，竟是建制派取代了泛民位置，不斷批評官員抗疫不力，包括逼迫港府實施全民強制檢測，以及跟隨內地執行健康碼制度。有評論甚至認為，過去一個月「藍黃」兩派已經「合流」，共同夾擊特首。

陰謀論者會把建制派怒批行政長官，視為特首選舉前哨戰--當然不排除有人藉機撈政治油水，但從宏觀格局分析，控疫是香港政經的頭等大事，北京對香港當下的主旋律亦是「由亂到治」，故若有建制派利用抗疫大事，令難得有喘息空間的香港再起波瀾，恐怕他們在背後插刀不成，最終更會罪加一等。

反過來看，不爭是爭：任何有意窺伺未來特首寶座者，必須展示能夠團結各界之手腕，萬萬不能令社會分化，否則便跟反對派一貫的做法無異。

就執行層面而言，繼續施壓特區須實施「全民強檢」，並利用健康碼作小區管理的背後，變相是要求香港透過緊急法實施「一國一制」--即使其心未必可誅，亦未免罔顧法治，甚至有一種以為抗疫便可「違法達義」的感覺（像有建制中人提出政府可因防疫之名，任意搜查私人地方），做法與口吻委實像極了反對派。

歸根結柢，公共衞生政策之關鍵，盡在「公共」二字--不過這並非指以政府為首的「公家」（public sector），而是「公眾」（general public），也就是市民大眾必須願意配合，政策才行得通。

放眼抗疫「未來式」 推全民接種

過去建制派經常批評「泛民逢政府必反」，但這兩個月以來，卻不見得建制陣營的表現與他們有何分別--狠批者眾，建言者寡：鼓吹全民強檢者，總避談要花多少公帑、法例要怎樣執行。從抗疫角度看，罵陳肇始100句，跟呼籲民眾盡量少出門100次，後者其實更具實效，卻不敵前者般「呃likes」，政客和KOL們在「likes數」誘惑前，無一倖免。

政策上，建制派如果繼續糾纏於全民強檢，等同滯留抗疫「過去式」，如要放眼抗疫「未來式」，應當重點關注首批新冠疫苗下月如何順利付運香港。理論上，倘若香港還有「忠誠的建制派」，現時他們迎接內地生產疫苗的心情，起碼要和上星期迎接嫦娥五號返回地球的興奮程度相若。

事實上，香港要做到「清零」並真正斷尾，總接種人數至少要達到人口百分比約7成，也就是整個計劃要成功落實，必須跨越「建制Vs泛民」的界限，鼓勵所有人接種，而不能令輿情再次演變為藍黃之爭（詳見上周本欄分析-「做好期望管理防疫苗採購釀危機」）。可以說，「抗疫未來式」的關鍵，肯定在於推動「全民接種」，多於「全民強檢」。

可惜目前建制派罵得性起，同時泛民又乘勢散播恐懼：前者不斷逼迫政府要就輝瑞疫苗的副作用及其他影響向藥廠問責，後者則力批港府就內地疫苗進行緊急批核有相當風險--兩邊夾擊的結果，將會令全港市民齊齊對接種疫苗抱持懷疑態度，望而卻步。

市民倘存疑 假新聞乘虛而入

以上發展可視為「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）的下一階段：第一階段是各國政府爭奪疫苗，為確保自己國家先有供應，預訂較本身需求多出許多的劑量，不理其他較貧困國家的死活；第二階段是各路「網軍」不斷吹捧自家製的疫苗有多厲害，同時散播其他國家的疫苗如何不濟，包括虛構從製造到運送疫苗過程的種種「漏洞」，卻不會提出任何實質證據或解困方案。香港的情況則更為複雜：既有黃營指控中國製疫苗不安全，藍營亦「唱衰」西方藥廠無承擔。

一旦市民出現懷疑之心，假新聞便會乘虛而入--傳媒學者形容此乃「數據虛空危機」（data void crisis）：研究發現，網絡搜尋器和社交網絡內有關新冠疫情及疫苗的最新消息，往往不會有很多資料，但網民會因為求知慾而在短時間內對這些data void作大量搜尋，故不少KOL就算找不到確實內容和數據，也為滿足網民需求胡謅亂寫，結果誤導資訊填補了這些「虛空」，令陰謀論在網絡急速擴散。

新近例子，是有不少人批評袁國勇教授曾說：「即使有疫苖出現，自己不會即時接種。」這一句被扭曲為：權威專家也對接種新冠肺炎疫苗欠缺信心。然而這句話是在7個月前說的，其緊接的一句「仍會依靠口罩自保一年」才是重點--也就是呼籲市民緊記戴口罩。（事實上，即使有接種疫苗，市民仍要戴口罩一段時間，以策公共衞生安全。）

港府應主動出擊 澄清誤導資訊

留意袁國勇上周被問及會否接種新型肺炎疫苗時已澄清，疫苗抵港時，估計相關疫苗在美國應有大量市民接種，到時相信能夠知道副作用情況。另一重點是，他強調「始終相信自己與香港大學團隊研製的噴鼻式疫苗有效」，並表示自己會接種此噴鼻式疫苗。換言之，袁教授是把自己那僅有在鏡頭前公開接種新研發疫苗的宣傳機會，留給自家團隊，因此不急於為其他藥廠作嫁衣裳，也實在無可厚非。

如何解困？針對假消息會隨着「全民接種疫苗計劃」暴增，特區政府當務之急是提供「事實查核服務」（fact-checking service），由專責團隊跟傳媒學者和相關藥廠聯繫，主動出擊搜羅刻意誤導公眾的資訊（disinformation），設立官方特定網站統一發放澄清信息，並在計劃開始初期，每天在衞生防護中心的例行記者會向公眾講解假消息為何，以正視聽。

從公共衞生及防疫抗疫的角度，一眾立法會議員和區議員（尤其建制派）透過自己的社交網絡協助澄清有關疫苗的假消息，實在是應有之義；不過看見許多代議士過去兩個多月如何「亂槍掃射」，提出盲目而無提供答案的批評，確實難以對他們寄予任何希望，只能盼港人自求多福，對誤導資訊提高警覺。

▲ 「抗疫未來式」的關鍵，肯定在於推動「全民接種」，多於「全民強檢」。（新華社資料圖片）