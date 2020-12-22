初企不熟大灣區 宜多夥拍港廠商

《2020年施政報告》提出多項促進香港融入「粵港澳大灣區」發展，以及打造大灣區成為國際科創中心的建議，其中包括鼓勵香港青年在大灣區內以科技創業、就業的措施。

可是，根據「香港廣東省青年總會」有關香港年輕人在大灣區發展的研究報告指出，85%受訪港青關注區內工資水平，77.4%擔心語言障礙，可見不少港青對大灣區創業或就業仍然存疑。

雖然政府在財務上願意施以援手，相繼推出「粵港澳大灣區青年創業計劃」和「粵港澳大灣區就業計劃」，但港青對內地營商環境及工作文化並不熟悉，難免會影響他們北上發展的意慾。

《施政報告》第54段建議，在深圳與香港一河之隔的落馬洲河套區推行「一區兩園」，並委派香港科技園公司進駐深圳福田科創園區，承租及管理部分地方，充當「二房東」，協助香港創科企業在港深科技園首批樓宇建立之前提早「登陸」，在大灣區發展。

多從事B2B業務 瞄準灣區港廠

據統計，在2019年香港擁有3,184間初創公司，合共僱用12,478名員工，估計這些公司必然是「二房東」游說的主要目標，不過，它們在大灣區「人生路不熟」，起步並非那麽容易，尤其是面對「商對客」（B2C）商務，不熟悉內地文化將會舉步為艱。

針對以上問題，筆者建議打算於河套區發展的香港初創公司多從事「商對商」（B2B）業務，瞄準在大灣區營業多年的香港工廠為客戶目標，幫助它們提升科技水平，進行再工業化，優化其生產效益。在雙方同聲同氣之下，初創公司提供技術，廠商提供內地市場，兩者協作雙得益彰。

事實上，不少在大灣區的香港工廠亦真有此需求，自上世紀70年代，港商皆以「前舖後廠」商業模式在廣東省營運，不少早年開設的香港工廠雖然今天仍然存在，但由於內地經濟環境蛻變，當地生產市場競爭力與日俱增，再加上新冠疫情，港廠的生意已大不如前，部分甚至面臨倒閉的危機，所以它們應該盡快轉型，而這需求可以為大灣區香港初創公司帶來機遇。

筆者認為，「二房東」在這方面可大派用場，為初創公司鋪橋搭路，聯繫有需要轉型改革的大灣區香港工廠，為兩者拉綫作「紅娘」。

科技園公司當「紅娘」 為初企拉綫

與此同時，筆者進一步建議「二房東」可以多走一步，幫助廠商設計個人化的「方案公開比賽」，把廠商的需求和所遇上的困難作為比賽之問題，公開讓有興趣的初創公司提案，然後廠商從中挑選出最佳的方案執行，促成大灣區香港廠商轉型。

這做法對於一些已數碼化的工廠較為容易，它們可以利用過往的操作數據，透過「二房東」舉辦「駭客松」（Hackathon）比賽，尋找出最佳的大數據分析結果，以及相關轉型方法。

總括而言，筆者認為《2020年施政報告》帶有弦外之音，政府似乎有意對「香港科技園公司」負以重任，期望它們能深化香港與深圳合作，共建大灣區「國際科創中心」。在這目標之下，公司將任重道遠，絕非只是《施政報告》中寥寥幾句所說的「承租和管理部分地方」那麽簡單。

▲ 施政報告建議在落馬洲河套區推一區兩園，並委派香港科技園公司進駐深圳福田科創園區，承租及管理部分地方。（資料圖片）