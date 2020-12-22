有危有機 疫苗冷鏈迎來發展機遇

1900年代世界首富洛克菲勒（John D. Rockefeller）當時擁有的財產，換算成今天約逾4,000億美元，巴菲特的810億比起他還差太遠，但他能夠選擇的食材豐富程度遠不及今天我們，差別在於我們享受到上世紀50年代起冷鏈（Cold Chain）的發展，更多食品及其他貨品均能以不同溫控冷藏運輸，而80年代以後的全球化趨勢，就令不同地方各式產品的交易和流通更便捷。

昨天說到美國人瓊斯（Frederick McKinley Jones）1939年製造並註冊世界第一台運輸用製冷機組，把小型燃油製冷裝置成功安裝到貨車上，乃美國Thermo King公司第一款產品，今天該公司被稱為冷鏈設備行業龍頭。

製冷機組面世沒多久，二次大戰就到來，原本可能是危機。創辦人想盡辦法之下爭取到軍方定單，為軍方冷藏運送血液、藥品及食品等，不僅賺到錢，也藉着戰爭物資全球運輸的經驗，令其製冷設備愈來愈成熟。

戰爭結束後，公司獲取很多生意，將製冷裝置安裝到海空陸商業運輸工具，迅速取得全球冷凍運輸設備一半市場佔有率。不少人形容非裔的瓊斯是「黑人愛迪生」，在他的發明以前，冷藏運送是用冰加鹽，有了他的發明，冷藏食物飲品才可方便地售賣，超級市場才有得做，甚至因其發明，「二戰期間拯救無數人性命…」云云。

Thermo King改裝吞拿魚貨櫃 運新冠疫苗

如今，Thermo King又再於危機中扮演要角，在運送新冠疫苗上發揮實力，與政府、藥廠及物流業界合作，確保新冠疫苗送達目的地時不會變質。新冠疫苗配送，成為現代史上最艱巨物流挑戰之一，需要對溫度和時間精準掌控，如何科學運輸和存儲，是保證安全送達關鍵。

疫苗須保存在攝氏零下低溫狀態，輝瑞與BioNTech合作研發的疫苗更要保存在攝氏零下70度，比南極更凍。Thermo King就借助一向運送吞拿魚的經驗來配送新冠疫苗，通常吞拿魚須儲存在攝氏零下60度運輸，送抵超市和餐館時才保持新鮮。

Thermo King改裝運送吞拿魚的貨櫃，調整製冷系統，加上更多隔熱材料，使櫃內溫度降得更低，以符合零下70度超低溫配送需求。公司表示通常這類創新費時數年才能完成，今次是快速改造的機會，他們又預期新冠疫苗運輸需求將激增，因此幾個月前已開始在中國大陸的工廠，提高這種新型冷凍貨櫃的產量。

今次是人類有史以來規模最龐大疫苗配送，據國際航空運輸協會估算，如果按照全球75億人每人1劑新冠疫苗計算，需要8,000架次滿載的波音747貨機才能滿足運力需求。可以預期，1人不止打1劑，以百億劑計的疫苗明年需陸續送往世界各地。

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）學者指出，疫苗接種大部分費用來自冷鏈成本，佔比率高達80%。從疫苗生產廠房到航空公司、物流企業、相關行業正在協調，建立覆蓋五大洲的複雜疫苗冷凍供應鏈體系，迎接這一波龐大商機。

除了冷鏈設備的升級，還涉及其他以前未試過的情況需要配合。例如有報道稱，由於未來大規模疫苗運輸需要大量乾冰，北美和歐洲地區乾冰需求隨之上升，目前部分地區乾冰運費已上升至平時20倍。大約一個月前，美國聯合航空進行了首次輝瑞疫苗運輸測試，包機從比利時飛抵芝加哥。為保證疫苗成功運抵，美國聯邦航空管理局特別允許該班飛機攜帶逾6噸乾冰。乾冰易揮發，在航空運輸中屬於危險品，航空公司一向有重量限制，逾6噸是飛機允許攜帶上限的很多倍，規矩也要讓路予疫苗了。

滬機場附近 復星建超低溫冷藏庫

除了外國，中國亦在建立新冠疫苗冷鏈體系。作為BioNTech在中國的合作夥伴，復星醫藥將負責BioNTech疫苗於香港在內的中國各地上市，包括負責配送。據報復星已在上海浦東機場附近，建設一座攝氏零下70度的超低溫冷藏庫，以確保疫苗的安全儲運。該疫苗在內地上市後，復星將負責從機場到冷庫的一段冷鏈運輸，冷庫到各接種點的「最後一公里」運輸，則由國藥控股負責，國藥已啟動新冠疫苗配送的全國物流演練。

此外，內地生產的疫苗，亦將會大批運往海外，帶動冷鏈物流。由於中國的製藥企業採取合作模式，據報在至少10多個國家和地區的民眾中，進行第三期疫苗人體試驗；作為交換，中方對涉及的國家承諾，保證向他們盡早提供成功面世的疫苗。

今年2、3月，受惠新冠疫情的行業屬於口罩、噴熔布，4月份屬於呼吸機，今年最後一個月似乎輪到儲運疫苗的冷鏈物流了。有報道指去年內地冷鏈市場份額達2,200億元人民幣，據行業推算疫苗上市後，冷鏈市場有望增至16,000億元，新增約7倍，可以說現在是冷鏈物流需求爆發的前夕。

無論中外，有需求就有市場，有危亦有機。當新聞說，連鎖快餐店麥當勞為傳遞品牌形象，在瑞典斯德哥爾摩開設理髮店，提供「M」字頭剪髮服務，我們亦不必再在疫下「搲頭」。路是人行出來的，只要守規矩同心抗疫，加上懂變通，疫後世界出路會更寬。