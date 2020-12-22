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毒販轉戰網絡 對症下藥助禁毒

評論版 2020/12/22

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臨近聖誕與新年，警方早前搗破一個販毒組織，發現有學生參與犯罪行為。

本港毒品問題在疫下加劇，青少年有多種獲取途徑，有團體冀以科技對症下藥，家長亦需留意子女吸毒的徵兆。

青少年涉毒 被捕者倍增

警方上周展開代號為「沙鷗」的拘捕行動，拘捕39人，當中8人為學生，行動中檢獲市值約1,250萬元的毒品。毒販會在社媒平台上用多種方式吸引年輕人購買與吸食大麻，例如聲稱大麻不會損害健康、並配上卡通人物或性感相片招徠。

警方表示，青少年涉毒品案件被捕有上升趨勢，今年頭10個月已拘捕390人，較去年同期上升1倍，當中86人報稱學生，4成被捕人士涉及大麻案件。不少年輕人對大麻有誤解，估計與部分西方國家將消遣用大麻合法化有關，警方亦不排除有人因為停課或失業而選擇賣大麻賺外快。

疫下百業蕭條，惟互聯網普及令青少年有多種方法獲取大麻等毒品，毒販會在Instagram、Telegram等社媒上發出包含大麻關鍵字（例如「420」），方便他們搜尋。警方亦發現，不少青少年之間新興用電子煙吸食大麻。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年發表的《2020世界毒品報告》指出，全球吸毒人數由2009至2018年間大增3成，更估計疫情帶來的失業等問題會導致基層更易陷入毒癮、甚至參與販毒。毒販在疫情期間，亦一直發掘新的販毒途徑與方式，例如透過暗網。

AI大數據 掌握毒品趨勢

毒販轉戰網絡，禁毒工作者亦需與時並進。青年協會的「Project RADAR II--隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，引入人工智能系統及大數據分析社媒帖文與留言，尤其是與大麻有關的帖文，發現不少社媒用戶為尋求刺激感（42.4%），但容易低估毒品危害、甚至以為合法。使用此類科技有助掌握毒品趨勢，盡早為高危用戶提供教育與輔導。

家長在停課期間亦宜多留意子女是否有吸毒的徵兆，Drug Free Kids建議家長留意子女是否突然有新朋友、與他們用密碼或代號形式溝通、鬼鬼祟祟、頻繁使用除臭劑或香水等掩蓋氣味、不斷問人借錢等。若有疑問，應考慮向專業人士（見表）求助。

警方早前搗破一個販毒組織，檢獲市值約1250萬元毒品，更發現有學生參與犯罪行為。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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