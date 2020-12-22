三星下月12日發布會 Exynos 2100芯片料現身 行政人員版 2020/12/22 分享： 有不少傳言指三星（Samsung）會在1月14日舉行全球發布會，發布新款旗艦系列Galaxy S21手機。近日三星在Twitter預告，在發布旗艦手機之前，將率先推出新款Exynos芯片。 預告片以 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 今日 Zoom更新macOS版本 支援蘋果M1系列Mac 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 2020/12/21 美大型網絡攻擊 逾40組織受影響 Apple Watch 未來或增Touch ID 2020/12/21 Apple Watch 未來或增Touch ID 黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料 2020/12/18 黑客「AIR-FI」 無駁WiFi也洩資料 Google TV 添Apple TV App 2020/12/18 Google TV 添Apple TV App 商業 創新科技及應用 科技行業 Samsung 處理器 科技產品 IT技術 智能手機 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入